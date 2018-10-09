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09.10.2018
РИА Новости

На юге России прошли самые масштабные за 30 лет командно-штабные учения

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Военные учения. Архивное фото
Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Завершены самые масштабные за последние 30 лет командно-штабные учения, которые проводились с группировками войск на прикаспийском и владикавказском направлениях, объявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников во время подведения итогов учений в Каспийске.

Впервые в рамках учений такого уровня был реализован принцип двусторонности. Группировки войск, созданные на двух операционных направлениях, проводили боевые операции друг против друга. Внимание уделялось, в частности, способности командиров действовать с применением боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе войны в Сирии, Чечне и операции по принуждению Грузии к миру.

В эпизодах тактических действий использовались современные методы борьбы с крылатыми ракетами в составе корабельных и авиационных групп, уничтожения ударных беспилотников "противника", отражения атак диверсионных групп, поражения в составе огневых контуров.

"Считаю, что данная методика проведения мероприятий как на оперативном уровне, так и на командном - перспективна", - сказал Дворников. Он отметил, что впереди у объединений округа крупные тактические учения с соединениями, в ходе которых "необходимо наработанную практику двусторонности продолжить".

В ходе маневров, которые проводились в течение недели, отрабатывались вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации. Учения проводились среди штабов и подразделений 58-й и 49-й общевойсковых армий, войск и сил Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединений специального назначения и связи.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов учений на восьми полигонах участвовали до 7 тысяч военнослужащих, было задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, включая авиацию и корабли. Завершив учения, войска округа приступили к выполнению маршей комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.

08.10.2018
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