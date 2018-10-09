Эксперт призвал Россию и НАТО выработать "правила игры" в киберсфере

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости, Мария Князева. Киберсфера является областью наиболее вероятного применения сторонами друг к другу неприемлемого военного ущерба в условиях кризиса, поэтому необходимо договориться о "правилах игры", причем оптимально было бы сделать это на уровне Россия - НАТО, считает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Киберсфера… является новым и все более важным театром военных действий. Поскольку именно киберсфера является областью наиболее вероятного применения друг к другу неприемлемого военного ущерба в условиях кризиса, договариваться о правилах игры здесь просто необходимо", - сказал Суслов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Он пояснил, что в данный момент "нет правил игры о том… при каких условиях кибератаки можно будет переходить к ответной кибератаке против критической инфраструктуры, нет определения самой этой критической инфраструктуры, и нет критериев, когда при кибератаке необходимо будет переходить к военному удару".

Как считает Суслов, говорить о кибербезопасности с США на двусторонней основе тяжело, поскольку эта тема политизирована, однако, считает эксперт, "было бы оптимальным вести данные переговоры с теми же американцами, но "под шапкой НАТО".

По его словам, тогда "это будет вопрос отношений России и НАТО, а не отношений России и США напрямую… и здесь можно будет даже о чем-то договориться".