Чистое небо: на Украине начались учения с НАТО

На Украине начались учения с участием авиации НАТО

На Украине начались авиационные учения "Чистое небо - 2018", в которых принимают участие страны НАТО. В маневрах примут участие "десятки зенитных ракетных комплексов" и более 40 летательных аппаратов. Авиация будет представлена также и американскими транспортные самолеты C-130 и истребителями F-15. Поставка этих самолетов Украине в России оценивается как прямое вмешательство США в конфликт в Донбассе со стороны украинских властей.

На Украине стартовали многонациональные авиационные учения с участием стран НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Маневры "Чистое небо - 2018" будут проходить с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей на западе страны.

Одной из целью учений является "повышение уровня взаимосовместимости с воздушными силами США и других стран-членов НАТО при ведении совместных воздушных операций", - отметили в оборонном ведомстве Украины. В ходе маневров участники будут выполнять задачи по обеспечению защиты воздушного пространства и киберзащиты, эффективному совместному управлению, поиску и спасению личного состава.

Как сообщали украинские власти, эти учения станут "самыми масштабными" за всю историю страны. Кроме украинских военнослужащих в них будут задействованы военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

В учениях примут участие более 40 летательных аппаратов и "десятки зенитных ракетных комплексов".

Со стороны Украины задействованы около 20 самолетов. Кроме того, для участия в учениях в страну прибыли американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130.

В американском посольстве на Украине заявили, что целью участия США "является укрепление мира и безопасности". В России, однако, считают совсем по-другому.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, заявил, что участие НАТО в учениях на Украине можно расценивать как "прямую поддержку Киева в его противостоянии с ДНР и ЛНР".

По его словам, страны НАТО, по сути, стали прямыми участниками конфликта. Маневры "Чистое небо - 2018" негативно скажутся на ситуации в регионе, уверен Клинцевич. Сенатор напомнил, что еще недавно командующий Операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наева, заявил, что украинские военные, возможно, планируют применить в Донбассе боевую авиацию.

"Нельзя исключить, что на учениях будет отрабатываться и этот сценарий.

НАТО использует все возможности для повышения градуса напряженности в Европе",

- подчеркнул Клинцевич в беседе с ФАН.

"Чистое небо" - не единственные учения, в которых Украина планирует принять участие в этом году. В начале октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о планах провести широкомасштабные учения в Азовском море, чтоб отразить "российскую угрозу".

"Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - заявил секретарь СНБО.

Кроме того, по поручению СНБО Украины было усилено военное присутствие в Азовском море. Командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в регионе, а заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк рассказал о дополнительно переброшенных в Азов двух бронекатерах. Также подразделения украинской береговой охраны обеспечили ракетным оружием.

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко прокомментировал "Газете.Ru" слова Турчинова о грядущих военных учениях в акватории Азовского моря. По его словам,

учения ВСУ не могут быть серьезными или масштабными.

Эксперт пояснил, что учения могут быть тактическими, оперативно-тактическими, оперативными и, наконец, как высшая форма подготовки войск (сил) - маневрами. Чтобы провести хотя бы оперативно-тактическое учение (ОТУ), надо как минимум иметь соответствующее воинское формирование, с которым это учение проводится. Для военно-морского флота ОТУ должно проводиться с эскадрой. А эскадра должна иметь в своем составе хотя бы несколько бригад - или подводных лодок, или надводных кораблей.

"Подводных лодок на Украине нет и не будет в обозримый срок. Для их закупки необходимы немалые средства (одна дизельная подводная лодка обойдется бюджету страны не менее чем в полмиллиарда долларов). Помимо этого, на Украине нет учебных центров для подготовки личного состава и мест базирования подводных лодок. Для решения этих проблем Киеву потребуются долгие десятилетия и огромные капиталовложения", - сказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

Что касается надводных кораблей (НК), формально две бригады НК в составе ВМС Украины есть. "Однако на полноценные тактические соединения ВМС Украины по корабельному составу они решительно не тянут", - уточнил Кравченко.

Таким образом, провести учение в Азовском море ВМС Украины могут разве что с артиллерийскими катерами проекта 58155 (проектный шифр "Гюрза-М") "Бердянск", "Аккерман" (построены в 2016 году), "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь" (построены в 2018 году), однако они являются речными, а не морскими. Экипаж катера проекта 58155 - пять человек, из которых всего один офицер. При волнении моря более 2-3 баллов выпускать их из пунктов базирования просто опасно, считает эксперт.

Елизавета Королева