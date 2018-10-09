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09.10.2018
РИА Новости

НАТО и Израиль не смогут скопировать технологии С-300, считает эксперт

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Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото
Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. США и Израиль не смогут получить или скопировать технологии системы ПВО С-300 - этого не позволит существующая система защиты данных этого комплекса и работа российской контрразведки, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

На сегодняшний день С-300 стоит на вооружении двух стран НАТО - Греции и Кипра. Кроме того, один такой комплекс был передан Белоруссией США ещё в 1990-е годы.

"Система защиты данных и контрразведывательных и режимных мер на всех этапах проектирования, производства и поставок этих систем обеспечивают то, что Россия как являлась владельцем ноу-хау по С-300, так и продолжает им являться. Поэтому все спекуляции, что в Израиль и США утекли технологии - это вбросы", - сказал он, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня" на круглом столе, посвященном поставке в Сирию С-300 и связанной с этим изменением в расстановке сил на Ближнем Востоке.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. На прошлой неделе Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

08.10.2018
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Белоруссия
Греция
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