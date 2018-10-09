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09.10.2018
Российская газета

Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России

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БЛА "Сокол"
БЛА "Сокол" с биологическим камуфляжем.
Источник: rg.ru

В России представили новый беспилотный летательный аппарат, похожий на птицу. Он и называется "Сокол". Беспилотник проходит процедуру получения патента. А показали дрон на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Новый беспилотник будет обладать и некоторыми качествами хищной птицы. Например, он оснащен звуковым сигналом атакующего сокола. Беспилотник имеет и биологический камуфляж. Об этом рассказал создатель аппарата, преподаватель кафедры Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" подполковник Артур Шубин, сообщает телеканал "Звезда".

Летные испытания беспилотника начались в 2013 году. По их итогам, аппарат усовершенствовали. Потом оборудовали автопилотом, навигационной системой позиционирования, камерами наблюдения. Еще одна особенность дрона - толкающий воздушный винт с приводом от электродвигателя установлен внутри хвостового стабилизатора. Это, по мнению разработчика, повышает управляемость на малых скоростях. Длительность полета "Сокола" - до 40 минут, он может нести целевую нагрузку до одного килограмма.

Беспилотник можно использовать как для военных целей - воздушной разведки, так и для контроля орнитологической обстановки на аэродромах, поскольку зачастую птицы попадают в двигатели самолетов как раз при взлете.


Светлана Цыганкова

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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