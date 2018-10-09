Скорострельный и точный: пулемет "Печенег" замечен в Йемене

В ходе боевых действий в Йемене снова замечен пулемет "Печенег" российского производства. Это оружие использовали повстанцы-хуситы.

Houthis repelled Amaliqa forces attack in Tuhayta town area. 1/2 pic.twitter.com/21kGLtQytf — Yemen Observer (@YemeniObserv) 5 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.

В основном же противоборствующие группировки применяют классические 7,62-мм ПК, которые хорошо зарекомендовали себя во время многочисленных войн и конфликтов. Также встречаются образцы, выпущенные еще вовремя Второй мировой, произведенные в 50-60 гг, а также такая экзотика, как северокорейские Тип 73.

Что касается "Печенегов", то Йемен стал одним из первым государств, закупивших в России эти единые пулеметы. Они поступали, прежде всего, на вооружение республиканской гвардии и подразделений специального назначения. Также в нашей стране были приобретены крупнокалиберные снайперские винтовки ОСВ-96 "Взломщик", пулеметы "Корд" и РПК-203. Йеменцы очень дорожат этим элитным оружием.

После начала гражданской войны находившееся в войсках и на складах оружие было экспроприировано сражающимися друг с другом сторонами.

Правда, необходимо отметить, что новейших пулеметов сравнительно немного, поэтому они очень редко попадают в объективы фотоаппаратов. Например, "Печенег" впервые "засветился" лишь в 2016 году.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев