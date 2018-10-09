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09.10.2018
Российская газета

Скорострельный и точный: пулемет "Печенег" замечен в Йемене

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Печенег
Пулемет «Печенег» калибра 7,62 мм.
Источник: vpk-news.ru

В ходе боевых действий в Йемене снова замечен пулемет "Печенег" российского производства. Это оружие использовали повстанцы-хуситы.

В основном же противоборствующие группировки применяют классические 7,62-мм ПК, которые хорошо зарекомендовали себя во время многочисленных войн и конфликтов. Также встречаются образцы, выпущенные еще вовремя Второй мировой, произведенные в 50-60 гг, а также такая экзотика, как северокорейские Тип 73.

Что касается "Печенегов", то Йемен стал одним из первым государств, закупивших в России эти единые пулеметы. Они поступали, прежде всего, на вооружение республиканской гвардии и подразделений специального назначения. Также в нашей стране были приобретены крупнокалиберные снайперские винтовки ОСВ-96 "Взломщик", пулеметы "Корд" и РПК-203. Йеменцы очень дорожат этим элитным оружием.

После начала гражданской войны находившееся в войсках и на складах оружие было экспроприировано сражающимися друг с другом сторонами.

Правда, необходимо отметить, что новейших пулеметов сравнительно немного, поэтому они очень редко попадают в объективы фотоаппаратов. Например, "Печенег" впервые "засветился" лишь в 2016 году.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
КНДР
Россия
Продукция
Корд
ОСВ-96
Печенег
РПК-74
Система поражения "Ратник"
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