"Черная ночь": Обновленный британский танк показали на видео

Для британской армии международный консорциум во главе с компанией BAE Systems разработал обновленный вариант танка Challenger Mk2. Новая машина получила название Black Night или "Черная ночь". Прототип проходит заводские испытания.

Как сообщается в аннотации к видео, модернизированный танк получил новые прицелы командира и наводчика, соединенные с современной системой управления огнем, а также средства связи с другими бронемашинами.

"Черная ночь" комплектуется несколькими средствами дополнительной защиты, в том числе дымовыми гранатометами, комплексами оптико-электронного подавления MUSS и активной защиты Iron Fist. Подобные средства установлены на израильском танке Merkava Mk. 4 и российской "Армате". Также неавно стало известно, что российские комплексы активной защиты установят на танки Т-72Б3, а израильские - на американские танки Abrams.

Эксперты отмечают, что после модернизации произошло изменение габаритов нового танка - он стал выше. Это связано с новым панорамным командирским прицелом типа PASEO. Кроме того, масса боевой машины уменьшилась до 65 тонн, тогда как Challenger Mk 2 с дополнительными модулями защиты весил около 75 тонн.

В настоящее время опытный образец "Черной ночи" готовится к испытаниям на полигоне министерства обороны Великобритании. В 2019 году английские военные сравнят его с альтернативным танком от группы компаний под руководством Rheinmetall и выберут окончательный вариант модернизации Challenger Mk 2.

Николай Грищенко