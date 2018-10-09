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09.10.2018
Российская газета

"Черная ночь": Обновленный британский танк показали на видео

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Танк Challenger Mk2
Танк Challenger Mk2.
Источник: rg.ru

Для британской армии международный консорциум во главе с компанией BAE Systems разработал обновленный вариант танка Challenger Mk2. Новая машина получила название Black Night или "Черная ночь". Прототип проходит заводские испытания.

Как сообщается в аннотации к видео, модернизированный танк получил новые прицелы командира и наводчика, соединенные с современной системой управления огнем, а также средства связи с другими бронемашинами.



"Черная ночь" комплектуется несколькими средствами дополнительной защиты, в том числе дымовыми гранатометами, комплексами оптико-электронного подавления MUSS и активной защиты Iron Fist. Подобные средства установлены на израильском танке Merkava Mk. 4 и российской "Армате". Также неавно стало известно, что российские комплексы активной защиты установят на танки Т-72Б3, а израильские - на американские танки Abrams.

Эксперты отмечают, что после модернизации произошло изменение габаритов нового танка - он стал выше. Это связано с новым панорамным командирским прицелом типа PASEO. Кроме того, масса боевой машины уменьшилась до 65 тонн, тогда как Challenger Mk 2 с дополнительными модулями защиты весил около 75 тонн.

В настоящее время опытный образец "Черной ночи" готовится к испытаниям на полигоне министерства обороны Великобритании. В 2019 году английские военные сравнят его с альтернативным танком от группы компаний под руководством Rheinmetall и выберут окончательный вариант модернизации Challenger Mk 2.


Николай Грищенко

08.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Т-72
Т-72Б
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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