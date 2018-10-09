Слишком ценный партнер: санкции США против Индии будут символическими

Санкции США против Индии после того, как она приобрела у России зенитные ракетные системы С-400, будут чисто символическими. Так считает независимый военный эксперт, редактор сайта "Отвага2004" Виталий Моисеев.

"Дело в том, что в настоящее время Индия и США - крупнейшие партнеры в военной области. Например, вооруженные силы страны закупили в США противолодочные самолеты Р-8 "Посейдон", транспортники С-130 "Супер-Геркулес", C-17 "Глоубмастер" III, вертолеты "Апач" и "Чинук". Можно вспомнить еще легкие гаубицы M777.

Индия также получила от американских ВМС десантный транспортный корабль типа "Остин".

Разрабатываются другие программы по совместному производству авиационной, военно-морской техники. Это многие миллиарды долларов. Кто в здравом уме будет отказываться от таких денег? К тому же Дели - очень ценный вероятный союзник США в глобальной игре против Китая", - отмечает Моисеев.

По мнению эксперта, есть вероятность, что кроме российских комплексов С-400 индийская сторона может приобрести противовоздушные и противоракетные системы и в США: "Как говорится, чтобы никому не было обидно. Информация о возможных сделках ранее обнародовалась".