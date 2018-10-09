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09.10.2018
Вестник Мордовии

Алексей Хлопотов: Индии не нужны Т-14 "Армата", есть варианты улучшения Т-90

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vestnik-rm.ru

В начале октября появились сообщения, что Индия вознамеривалась купить у России 1770 танков "Армата". Сумма контракта, якобы, примерно равна 4,5 млрд. долларов США. Первоисточником для таких заявлений послужила статья в индийской газете "The Economic Times", которая, как представляется, не имеет ничего общего с реалиями. Единственным фактом является озвученное желание армии Индии произвести замену устаревающего парка Т-72.

Отсюда, кстати, и появилась цифра 1770. Газетчики просто посчитали все индийские "семдесятдвойки". Что касается "Арматы", дословно она названа "ключевым претендентом на сделку", которая "вероятно" будет стоить 4,5 "ярда" зеленых. На самом деле, редакция газеты пытается выдать желаемое за действительное - озвученная стоимость контракта - просто нереальна. Если разделить его сумму на количество машин, то получается, что за один Т-14 индусы готовы давать по $2,5 млн. Это столько же, сколько им стоили Т-90С в самой простой комплектации, поставленные в начале 2000-х годов. Как минимум, цена такого контракта должна быть 2 - 2,3 раза больше. Готовы ли в Индии платить такие деньги? Разумеется, не готовы!

Следующий момент - Т-14 фактически все еще нет. Машина не проходила госиспытаний, ей не присвоена литера для серийного производства. Попросту - к серии она не готова. Тем более, никто не оформлял на нее паспорт экспортного облика, да и пока не собирается этого делать. Российские чиновники не раз заявляли, что пока российская армия не удовлетворит свою потребность в этих танках, на экспорт они поставляться не будут.

Но самое главное: Индии и без того есть чем заменить Т-72. Во-первых, сейчас действует контракт на их модернизацию. Информация о нем была в годовом отчете УВЗ за 2016 год. Однако, на какой стадии сейчас находятся работы - не известно. Еще ни одного модернизированного с помощью российской стороны танка Т-72 индусы не показывали. Кроме того, они усиленно работают по части лицензионного производства Т-90С. Однако, почти за 20 лет, как началась история Т-90С в Индии, эта машина уже начала устаревать - ей так же требуется модернизация. Заключение же контракта на модернизацию Т-90С - буксует. Судя по всему, стороны до сих пор не могут согласовать ни комплектацию, ни стоимость.

Стало уже традиционным затягивание подписания таких сделок с индийской стороны на годы. Опять же, российская сторона пытается навязать максимальную комплектацию, которая стоит достаточно больших денег. На мой взгляд, для модернизации индийских Т-90С вполне достаточно установки ДЗ "Реликт", комплекта дополнительной ДЗ и решетчатых экранов, кондиционера и ДГУ, обязательное включение в состав СУО панорамного прицела. Возможно, замена ЗПУ на ДУ пулеметную установку. Полностью менять башню, лично я не вижу смысла. Тем более, не стоит менять двигатель, т.к. форсированный В-92С2Ф более подвержен перегреву - в Индии ему "не климат".

07.10.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Армата
В-92С2
Реликт ДЗ
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
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