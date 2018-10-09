Сбито 30 целей: новейший ПЗРК "Верба" успешно испытан в горах

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Новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" успешно выдержали испытания горными условиями. Как передает пресс-служба Южного военного округа, в ходе учений зенитчики волгоградского соединения уничтожали аэродинамические цели в горах Дагестана.

Всего было поражено более 30 мишеней, имитирующих, в том числе, боевые вертолеты противника. При этом стрельбе велась навстречу и вдогон.

К масштабным командно-штабным учениям привлечены органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения.

Им противостоят органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

На разных этапах задействовано около 7 тысяч военных и 2,5 тыс. единиц военной техники. В воздух поднялось около двух десятков самолетов и более 60 вертолетов.

Фото МО РФ (ЮВО)