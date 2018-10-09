Легендарная пушка Сталина против "Абрамсов" и "Брэдли": выдержит ли броня

Фото: Yemen Observer on Twitter

Способны ли артиллерийские системы, созданные в годы Второй мировой войны, воевать против современной бронетехники, например таких бронированных монстров как "Абрамс" или "Брэдли"?

Этот вопрос возникает, когда видишь легендарные "сталинские пушки" ЗиС-3 в различных горячих точках, например в Йемене. Здесь эти орудия очень часто устанавливаются на легкие автомобили типа пикапа. Если повстанцам хуситам удастся хорошо замаскировать орудие, то шансы уничтожить одиночную БМП М-2 "Брэдли" достаточно высоки.

Главное, чтобы наводчик попал с первого раза. В случае промаха шансов сделать второй выстрел будет очень мало. Если БМП будет несколько, то оставшиеся машины обязательно обнаружат и уничтожат это орудие.

Правда, у саудовских экипажей не очень высокие бойцовские качества, неоднократно случалось, что они, попав в засаду, старались как можно быстрее покинуть поле боя, иногда даже бросив боевую технику.

Что касается "Абрамса", то вероятность подбить его в борт с расстояния в несколько сотен метров существует. В самом защищенном месте толщина брони у него всего 65 мм. Однако трудно спрогнозировать, как будут развиваться события после того, как броневая преграда будет преодолена. Для экипажа танка все может окончиться фатально, а может быть, танкисты не пострадают и даже смогут эффективно ответить.

Дмитрий Лемешко