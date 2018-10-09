Войти
09.10.2018
Вестник Мордовии

Легендарная пушка Сталина против "Абрамсов" и "Брэдли": выдержит ли броня

321
0
0

Фото: Yemen Observer on Twitter

Способны ли артиллерийские системы, созданные в годы Второй мировой войны, воевать против современной бронетехники, например таких бронированных монстров как "Абрамс" или "Брэдли"?

Этот вопрос возникает, когда видишь легендарные "сталинские пушки" ЗиС-3 в различных горячих точках, например в Йемене. Здесь эти орудия очень часто устанавливаются на легкие автомобили типа пикапа. Если повстанцам хуситам удастся хорошо замаскировать орудие, то шансы уничтожить одиночную БМП М-2 "Брэдли" достаточно высоки.

Главное, чтобы наводчик попал с первого раза. В случае промаха шансов сделать второй выстрел будет очень мало. Если БМП будет несколько, то оставшиеся машины обязательно обнаружат и уничтожат это орудие.

Правда, у саудовских экипажей не очень высокие бойцовские качества, неоднократно случалось, что они, попав в засаду, старались как можно быстрее покинуть поле боя, иногда даже бросив боевую технику.

Что касается "Абрамса", то вероятность подбить его в борт с расстояния в несколько сотен метров существует. В самом защищенном месте толщина брони у него всего 65 мм. Однако трудно спрогнозировать, как будут развиваться события после того, как броневая преграда будет преодолена. Для экипажа танка все может окончиться фатально, а может быть, танкисты не пострадают и даже смогут эффективно ответить.


Дмитрий Лемешко

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Похожие новости
10.11.2017
У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
04.05.2017
"Антипутинский" план НАТО: рекогносцировка стратегических мест
17.11.2015
СМИ: США доставили в Эстонию артиллерийские установки Paladin
22.11.2012
Американская БМП будет почти в 2 раза тяжелее танка
03.06.2010
Программа наземных боевых машин армии США готова к практической реализации
22.01.2008
Оружие-2008
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.10 06:34
  • 271
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 05:39
  • 15
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 04:55
  • 7596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.10 04:53
  • 4
Боевую машину пехоты "Бумеранг" могут вооружить "Кинжалом"
  • 09.10 03:26
  • 8
Россия приступила к формированию новой Госпрограммы вооружений
  • 09.10 02:59
  • 1
National Interest (США): Новые израильские Ф-35 против российских С-300 в Сирии. Кто победит?
  • 09.10 01:40
  • 1
Враг не пройдет: в Сирии ЗРПК "Панцирь-С1" защитит С-300ПМ от БЛА и ракет
  • 09.10 01:18
  • 7
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 09.10 00:37
  • 137
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 08.10 22:50
  • 1
Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии
  • 08.10 22:24
  • 73
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 21:59
  • 6
Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила посадку на морскую платформу
  • 08.10 21:37
  • 1
"Охватывает всю Европу": в США оценили ракеты "Калибр"
  • 08.10 20:19
  • 2
Израиль счел С-300 "слепыми" перед F-35
  • 08.10 20:12
  • 24
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов