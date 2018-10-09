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09.10.2018
Lenta.ru

Россия отказалась считать тайной поездку "хакеров из ГРУ" в Гаагу

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ничего секретного в поездке в Нидерланды российских специалистов, которых Амстердам обвиняет в шпионаже, не было. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", — заявил глава МИД.

По его словам, мужчин задержали без каких-либо объяснений, не дали связаться с дипмиссией и попросили уехать, что выглядело просто как недоразумение. "Но прошло полгода, и в сентябре, где-то три недели назад, в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем", — отметил Лавров.

После этого голландского посла вызвали в российский МИД, однако никаких деталей и фактов получить от него не удалось. Главе дипмиссии России в Нидерландах же вручили ноту протеста, пообещав предоставить все факты на пресс-конференции Минобороны. "Вот, собственно говоря, и вся история. Я думаю, что в очередной раз имеем пример такой мегафонной дипломатии", — подчеркнул Лавров.

4 октября Вашингтон обвинил семерых россиян в кибератаках против физических и юридических лиц в США, а также компаний и международных организаций по всему миру. При этом четверых из этих подозреваемых Нидерланды в тот же день обвинили в попытке совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского "Боинга" над Донбассом. Всех из называют сотрудниками Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ).

В Минобороны Нидерландов сообщили, что мужчин задержали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения. Отмечалось, что в то же время в лаборатории ОЗХО исследовали образцы яда, которым в марте этого года были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Одновременно там находились образцы химического оружия, использованного в сирийской Думе.

08.10.2018
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Малайзия
Нидерланды
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Химоружие
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