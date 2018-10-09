Текстиль в домашнем интерьере – от пледов до покрывал

С помощью текстиля дома удается создавать теплую, уютную обстановку. Рассмотрим несколько видов изделий, без которых сложно представить домашний интерьер.

Уютные пледы и одеяла с разными наполнителями

В категорию домашнего текстиля входит большое количество изделий, используемых каждый день:

постельное белье и полотенца;

покрывала и скатерти;

теплые пледы и одеяла.

С помощью этих изделий удается создавать особый стиль дома, придавать ему индивидуальность и гармоничность. Выбор текстиля очень большой, например, на сайте https://www.stasia37.ru/pledy-i-pokryvalo можно посмотреть коллекции пледов и покрывал из шелка, жаккарда, микрофибры и велсофта.

Обратите внимание на изделия с бомбонами из велсофта, они выглядят очень симпатично, при этом сам материал обладает особыми преимуществами:

мягкость и шелковистость (приятные тактильные ощущения);

легкий вес (укрываясь пледом, вы почти не чувствуете его);

практичность (изделие разрешается стирать в «автомате»).

Какой же домашний интерьер без одеял? Теплые аксессуары не дают нам замерзнуть холодными вечерами и ночами. На сайте https://www.stasia37.ru/odeyalo-(pl.300) представлен большой выбор одеял с разными наполнителями: верблюжьей и овечьей шерстью, лебяжьим пухом и бамбуковым волокном.

Каждый материал имеет свои преимущества, так, бамбук долго сохраняет внешний вид и оказывает лечебный эффект, пух и шерсть хорошо согревают и впитывают влагу. Отметим, что в одеялах может использоваться искусственный наполнитель под названием «лебяжий пух», материал очень мягкий и неприхотливый в уходе, отлично пропускает воздух (идеально подходит для теплого сезона).

Детский текстиль – практичные и красивые аксессуары

Яркие пледы, постельное белье с забавными рисунками, теплые одеяла – эти и другие изделия наполняют детскую комнату уютом и гармонией, делая жизнь малыша более комфортной.

Перейдя по ссылке https://www.stasia37.ru/detskaya-seriya, вы сможете ознакомиться с серией детского текстиля: наборами, покрывалами, полотенцами, пледами и другими аксессуарами.

Для обустройства детской прекрасно подходят специальные наборы для малышей, они включают в себя несколько предметов: бортики в кроватку (оснащаются молнией), пододеяльник, простынку, наволочку, подушку, одеяло с чехлом из 100% натурального хлопка и балдахин из вуали (полиэстер).

Также специально для детской производятся мягкие воздушные пледы, согревающие малышей ночью и украшающие комнату днем. Изделия имеют соответствующее оформление – сказочные персонажи, забавные животные и пр. Предпочтение отдается ярким, поднимающим настроением тонам.

Используйте в домашнем интерьере качественный текстиль, практичные и красивые аксессуары наполняют пространство уютом, удачно дополняют друг друга и придают жилью индивидуальность.