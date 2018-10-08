Дыра в "Союзе": какие улики привезли из космоса

Зачем на Землю доставили образцы пыли с корабля "Союз МС-09"‍

Доставленная на землю пыль с МКС поможет прояснить, кто и когда сверлил корабль "Союз". Ответ на этот вопрос может быть дан уже в ближайшее время.

Экипаж космического корабля "Союз МС-08", 4 октября вернувшийся с Международной космической станции, доставил на Землю пылевой фильтр, а также пробы пыли, взятые в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". Как пояснил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли, образцы помогут установить обстоятельства появления в обшивке космического судна отверстия, которое ранее стало поводом для масштабного скандала.

Специалисты надеются найти среди пыли алюминиевую стружку.

По их мнению, это будет свидетельствовать о том, что дыра в корабле была проделана в условиях орбитального полета. Вероятно, это поможет выйти на след предполагаемого диверсанта.

"Среди возвращенных кораблем "Союз МС-08" грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля "Союз МС-09" и пробы мазков из отверстия и вокруг него",

- подчеркнул источник.

Необходимые исследования начнутся в ближайшее время. Участники миссии МКС-55/56 - Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд - успешно приземлились в минувшую пятницу. Интернациональная команда провела на станции 197 суток.

Утечка воздуха на МКС была выявлена еще в конце августа августа. Экипаж оперативно проверил все отсеки и обнаружил отверстие неизвестного происхождения. Дыра была заделана герметиком и заплатками. ЧП расследуют эксперты "Роскосмоса" и NASA.

По словам главы российской корпорации Дмитрия Рогозина, брак исключен, отверстие точно было сделано преднамеренно.

Чиновник подчеркнул, что к аналогичным выводам пришла специальная комиссия. Заявление чиновника прозвучало в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает",- сказал он.

"Работает комиссия, одна комиссия уже закончила свою деятельность. Она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия", - сказал Рогозин в понедельник.

Рогозин заявил, что теперь предстоит установить, где это воздействие произошло - на Земле, или в космосе.

Замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в "Союзе" с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента. Крикалев также подчеркнул, что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке "Союза".

"Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту", - рассказал Крикалев, подчеркнув, что из-за договоренности с NASA до завершения работы комиссии не может комментировать расследование.

Из недавнего заявления руководителя "Роскосмоса" по сути следует, что за истекший месяц расследование инцидента, из-за которого 29 августа на МКС стала фиксироваться утечка воздуха, так и не приблизилось ни к одной из двух версий происхождения дыры - земной и космической.

При этом именно Рогозин был первым, кто предположил возможность сверления дыры не на Земле, а уже в космосе.

Ранее члены комиссии пришли к выводу, что, если отверстие было просверлено на Земле, то это сделали в течение 180 суток между тем, как корабль покинул цех РКК "Энергии", и тем, как он был запущен на орбиту.

В "Роскосмосе" большие надежды теперь возлагают на планируемый в ноябре выход российских космонавтов в открытый космос. Они вырежут часть противометеорной защиты с внешней стороны корабля "Союз" для исследования отверстия с внешней стороны.

Вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты выяснят, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, - возможные следы клея, которым изначально залатали дыру. Логика проста - обнаружение остатков клея укажет на земное происхождение отверстия, поскольку снаружи корабля клей можно нанести только на Земле.

Из-за случившегося "Роскосмос" начал проверку всех готовых кораблей "Союз" в РКК "Энергия" и на космодроме Байконур.

"Я могу однозначно заявить, что экипаж не имеет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж.

Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру", - констатировал ранее астронавт Фойстел.

Руководители "Роскосмоса" и NASA проведут первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября в рамках визита главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна в Россию и Казахстан для участия в мероприятиях, связанных с предстоящим полетом на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на корабле "Союз МС-10".

Отдел "Наука"