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08.10.2018
Российская газета

Вторая партия российских БМП-3 новейшей модификации прибыла в Ирак

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БМП-3
БМП-3.
Источник: rg.ru

Очередная партия БМП-3 российского производства получена иракской армией. Об этом сообщают местные источники. В Сети появились фотографии контейнеров с учебным оборудованием, которое будет применяться в ходе освоения новейшей российской техники военнослужащими национальных вооруженных сил.

Как считают военные эксперты, модернизированные боевые машины пехоты значительно повысят возможности иракских сухопутные войск, оснащенных в основном устаревшими советскими БМП-1, а также легкобронированной техникой американского производства. Из-за этого в ходе боевых действий с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ войска несли неоправданно высокие потери.

По некоторым данным, иракский вариант БМП-3 получил дополнительную защиту башни и корпуса. В распоряжении наводчика-оператора появился современный прицел с тепловизионным каналом. Также для действий в условиях жаркого климата установлена система кондиционирования.

Машина вооружена 100-мм пушкой - пусковой установкой, 30-мм орудием и тремя 7,62-мм пулеметами. Мощный двигатель обеспечивает хорошую подвижность.

Как ожидается, БМП-3 будут действовать совместно с основными боевыми танками Т-90С, освоение которых иракскими армейскими подразделениями уже завершается.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
БМП-1
БМП-3
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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