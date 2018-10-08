Вторая партия российских БМП-3 новейшей модификации прибыла в Ирак
Очередная партия БМП-3 российского производства получена иракской армией. Об этом сообщают местные источники. В Сети появились фотографии контейнеров с учебным оборудованием, которое будет применяться в ходе освоения новейшей российской техники военнослужащими национальных вооруженных сил.
Щ€ШµЩ€Щ„ Ш§Щ„ШЇЩЃШ№Ш© Ш§Щ„Ш«Ш§Щ†ЩЉШ© Щ…Щ† Щ…ШЇШ±Ш№Ш§ШЄ BMP-3 Ш§Щ„Щ‰ #Ш§Щ„Ш¬ЩЉШґ_Ш§Щ„Ш№Ш±Ш§Щ‚ЩЉ ЩЃЩЉ #ШЁШєШЇШ§ШЇ -#Ш§Щ„Ш№Ш±Ш§Щ‚ Щ‚ШЁЩ„ Ш§ЩЉШ§Щ… pic.twitter.com/AMJFNOC23n— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 4 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.
Как считают военные эксперты, модернизированные боевые машины пехоты значительно повысят возможности иракских сухопутные войск, оснащенных в основном устаревшими советскими БМП-1, а также легкобронированной техникой американского производства. Из-за этого в ходе боевых действий с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ войска несли неоправданно высокие потери.
По некоторым данным, иракский вариант БМП-3 получил дополнительную защиту башни и корпуса. В распоряжении наводчика-оператора появился современный прицел с тепловизионным каналом. Также для действий в условиях жаркого климата установлена система кондиционирования.
Машина вооружена 100-мм пушкой - пусковой установкой, 30-мм орудием и тремя 7,62-мм пулеметами. Мощный двигатель обеспечивает хорошую подвижность.
Как ожидается, БМП-3 будут действовать совместно с основными боевыми танками Т-90С, освоение которых иракскими армейскими подразделениями уже завершается.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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