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08.10.2018
Российская газета

Т-72БМЭ против Т-64БВ: белорусский танк превзошел украинского соперника

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Украинский Т-64БВ.
Украинский Т-64БВ.
Источник: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany

В минувшую среду состоялась передача ВСУ 16 танков Т-80БВ и Т-64БВ. Мероприятие широко освещалось украинскими СМИ, однако речь идет о боевых машинах, которые незадачливые видеоблогеры засветили еще в середине лета. Тогда возник большой скандал, так как техника находились на площадке харьковского ремонтного бронетанкового завода без охраны.

По некоторым данным, позже эти же танки принимали участие в киевском военном параде. И вот только теперь их решили передать армии. Причина такой задержки неизвестна, возможно, имелись проблемы с оплатой контракта или возникли сложности с доводкой до ума Т-64БВ, которые прошли модернизацию.

На пропагандистском мероприятии много говорилась о "больших достижениях", о том, что "украинские танки самые лучшие", но на деле эта версия старого советского танка существенно уступает не только российскому Т-72Б3, но и экспортному белорусскому Т-72БМЭ.

Основной прицел "шестьдесят четвертого" применяется с 1976 года и уже порядком устарел. Он имеет ограниченные возможности по обнаружению и поражению целей. Дальность работы лазерного дальномера - от 500 до 4000 м.

На машине из Беларуси установлен современный "Эсса-72У", его телевизионный канал "видит" цели на дистанции в 7000 м, а распознает на 5000 м. В прицеле также имеется тепловизионный канал. Он способен засекать объекты на расстоянии до 5000 м, а определять их тип на расстоянии до 3500 м. Диапазон работы дальномера - от 100 до 10 000 м. Современный баллистический вычислитель позволяет применять новые типы снарядов. Командир может дублировать все функции наводчика-оператора.

Т-64БВ также оборудован тепловизором, но устройство ТПН-1-ТПВ монтируется отдельно от основного прицела, он обнаруживает танки на дальности в 5 км, но распознает их только на расстоянии в 2,5 км.

Белорусский "семьдесят второй" оборудован автономным дизельным источником питания, не только сберегающим ресурс двигателя, но обеспечивающим повышенную скрытность во время нахождения на боевых позициях.

Обе машины вооружены 125-мм пушками, спаренными пулеметами калибра 7,6 -мм и зенитными калибра 12,7 мм. Оба танка могут вести стрельбу управляемыми ракетами.

44-й тонный Т-72БМЭ, благодаря 840-сильному двигателю, имеет преимущество по удельной мощности в л.с. на тонну веса. 42,4-тонный Т-64БВ имеет двигатель в 700 л.с. Соответственно, получается 19 против 16,5 л.с./т.

На обоих танках установлена динамическая защита "Контакт-1". На белорусской машине в заводских условиях монтируются решетчатые противокумулятивные экраны, защищающие кормовую проекцию от реактивных гранат.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

05.10.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
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