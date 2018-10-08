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08.10.2018
Российская газета

"Звезда смерти": Китай заявил о создании противолодочного спутника

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Спутник
Спутник.
Источник: rg.ru

Китайская Народная Республика раскрыла планы по разработке оснащенного лазером космического спутника для обнаружения подлодок с орбиты, сообщает Military Watch Magazine. Предполагается, что он сможет следить за подводными лодками, находящимися на глубине до 500 метров.

Китай усиленно вкладывается в создание зон ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) на воде и в воздухе. Для этого созданы управляемые ракеты "воздух-воздух" Pl-21, закуплены системы С-400, приняты на вооружение "убийцы авианосцев" DF-21D. На фоне этого создание противолодочного спутника выглядит логичной попыткой закрыть последнюю брешь в обороне страны.

По данным Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), на данный момент максимальная глубина, на которую проникал лазерный луч, составляет 200 метров. Из этого следует, что китайский противолодочный спутник не будет иметь аналогов. Новая разработка может значительно повысить возможности Китая в охоте за подлодками.

Ожидается, что спутник, который в СМИ уже успели назвать "Звездой смерти", сможет определять местоположение подлодки, ее скорость и форму корпуса. При использовании вместе с РЛС сантиметрового диапазона он сможет сканировать области шириной до 100 километров или фокусироваться на областях размером до 1 километра.

По словам разработчиков, им еще только предстоит решить целый ряд проблем, поэтому можно предположить, что на вооружение новинку примут не раньше, чем через несколько лет.


Илья Максимов

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-21
С-400 Триумф
Компании
DARPA
Проекты
Авианосец
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