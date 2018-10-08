"Безумный Максуд": ЗиЛ-131 превратили в пушечный броневик в Ираке
В Ираке на базе ЗиЛ-131 создали бронеавтомобиль с пушечным вооружением.
ZIL-131 6X6 #Iraq pic.twitter.com/Rh09Ag4ff2— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 5 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2018 Рі.
Данные полноприводные автомобили завода имени Лихачева поставлялись в эту страну еще во времена Саддама Хусейна. Они активно применялись во время ирано-иракской войны, а также в ходе событий начала 90-х годов и во время отражения американской агрессии 2003 года.
На одном из иракских предприятий на ЗиЛ установили полностью бронированную кабину. На грузовой платформе была смонтирована защищенная башня с круговым вращением.
В качестве вооружения выбрана двуствольная 23-мм автоматическая пушка ЗУ-23-2, имеющая скорострельность до 2000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения наземных целей достигает 2500 м.
Необходимо отметить, что в Ираке малокалиберные "зушки" являются одним из наиболее популярных видов оружия, устанавливаемом на легкую бронетехнику. ЗУ-23-2 можно увидеть на МТ-ЛБ, БТР-50, американских "Хаммерах", а также на различных грузовиках и пикапах.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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