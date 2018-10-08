"Безумный Максуд": ЗиЛ-131 превратили в пушечный броневик в Ираке

В Ираке на базе ЗиЛ-131 создали бронеавтомобиль с пушечным вооружением.

Данные полноприводные автомобили завода имени Лихачева поставлялись в эту страну еще во времена Саддама Хусейна. Они активно применялись во время ирано-иракской войны, а также в ходе событий начала 90-х годов и во время отражения американской агрессии 2003 года.

На одном из иракских предприятий на ЗиЛ установили полностью бронированную кабину. На грузовой платформе была смонтирована защищенная башня с круговым вращением.

В качестве вооружения выбрана двуствольная 23-мм автоматическая пушка ЗУ-23-2, имеющая скорострельность до 2000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения наземных целей достигает 2500 м.

Необходимо отметить, что в Ираке малокалиберные "зушки" являются одним из наиболее популярных видов оружия, устанавливаемом на легкую бронетехнику. ЗУ-23-2 можно увидеть на МТ-ЛБ, БТР-50, американских "Хаммерах", а также на различных грузовиках и пикапах.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев