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08.10.2018
Российская газета

"Безумный Максуд": ЗиЛ-131 превратили в пушечный броневик в Ираке

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ЗиЛ-131
ЗиЛ-131.
Источник: rg.ru

В Ираке на базе ЗиЛ-131 создали бронеавтомобиль с пушечным вооружением.

Данные полноприводные автомобили завода имени Лихачева поставлялись в эту страну еще во времена Саддама Хусейна. Они активно применялись во время ирано-иракской войны, а также в ходе событий начала 90-х годов и во время отражения американской агрессии 2003 года.

На одном из иракских предприятий на ЗиЛ установили полностью бронированную кабину. На грузовой платформе была смонтирована защищенная башня с круговым вращением.

В качестве вооружения выбрана двуствольная 23-мм автоматическая пушка ЗУ-23-2, имеющая скорострельность до 2000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность поражения наземных целей достигает 2500 м.

Необходимо отметить, что в Ираке малокалиберные "зушки" являются одним из наиболее популярных видов оружия, устанавливаемом на легкую бронетехнику. ЗУ-23-2 можно увидеть на МТ-ЛБ, БТР-50, американских "Хаммерах", а также на различных грузовиках и пикапах.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

05.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Иран
США
Продукция
HMMWV
БТР-50
МТ-ЛБ
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