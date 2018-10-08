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08.10.2018
Известия.ru

Морской "Ураган": огневая мощь артиллерийских частей ВМФ будет усилена

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РСЗО "Ураган"
РСЗО "Ураган".
Источник: rg.ru

Береговые войска в Крыму и Калининградской области получат тяжелые артсистемы

Российские берега защитят "Ураганы". Военно-морской флот начал перевооружение своих артиллерийских частей в Крыму и в Калининградском особом районе. Туда поступят дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и их модернизированная версия "Ураган-1М". Они дадут возможность создать непроницаемый огневой заслон вдоль российского берега, а также поддержать высокоточным огнем морскую пехоту.  

Как рассказали "Известиям" в Министерстве обороны, военное ведомство приняло решение радикально усилить огневую мощь артиллерийских частей ВМФ. Артиллерийский полк Черноморского и артиллерийская бригада Балтийского флотов перевооружаются на 220-мм РСЗО 9К57 "Ураган". Балтийские артиллеристы уже получили первые боевые машины. А в сентябре бригада провела первые ракетные стрельбы. В дальнейшем "Ураганы" будут заменены более современной дальнобойной РСЗО "Ураган-1М". 

Таким образом, артиллеристы получат "длинную руку". Дальность поражения целей увеличится до 70 км. У РСЗО "Торнадо-Г" и "Град", которые сейчас стоят на вооружении морских артиллеристов, этот показатель значительно меньше — 40 и 20 км соответственно.

Про "Ураган-1М" известно мало. Их основное отличие — пакетное заряжание пусковых установок с помощью транспортно-пусковых контейнеров, что в несколько раз повышает скорострельность артиллерийских систем. Для артсистем разработаны новые разновидности боеприпасов — кассетные и объемного взрыва, а также повышенной дальности. В арсенале "Урагана-1М" появятся управляемые ракеты. Также эта РСЗО может использовать боеприпасы от "Града" калибром 122 мм.

Благодаря автоматизированной системе управления (АСУ) и бортовому вычислительному комплексу РСЗО может уничтожать цели в режиме реального времени без вмешательства расчета.

Развертывание новых реактивных систем залпового огня резко повысит возможности береговых войск Черноморского и Балтийского флотов, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков. Это особенно важно, так как на Балтике и в Черноморском регионе нет больших расстояний.

— Благодаря "Ураганам" артиллерия береговых войск станет дальнобойной, — рассказал эксперт. — Это даст возможность уничтожать военные корабли, бронетехнику противника на дальних подступах. Таким образом, качественно усиливаются береговые войска в регионах со сложной военной геополитической обстановкой. Перевооружение назревало уже давно и проходит своевременно. Вооруженным силам нужно отвечать на вызовы времени, усиливать и демонстрировать свою мощь.

Артиллерийский полк Черноморского флота и артиллерийская бригада Балтийского флота входят в состав береговых войск. Эти части предназначены для уничтожения легких кораблей противника, защиты берегов от высадки десанта, а также для поддержки действий своих частей и соединений.

Справка "Известий"

244-я отдельная Неманская Краснознаменная орденов Суворова II степени и Кутузова III степени артиллерийская бригада дислоцируется в Калининграде. Она считается воинской частью постоянной готовности и предназначена для обороны Калининградского особого района. В нее входят два пушечных артиллерийских и один реактивный артиллерийский дивизионы. На вооружении бригады находятся 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С" и реактивные системы залпового огня 9К51 БМ-21 "Град".

В Симферополе дислоцируется 8-й отдельный артиллерийский полк. Он тоже является частью постоянной готовности и предназначен для обороны Крыма, в том числе противодесантной обороны побережья. На вооружении полка находятся 152-мм самоходные гаубицы "Мста-С", оснащенные автоматизированной системой наведения орудия, реактивные системы залпового огня 9К51М "Торнадо-Г", самоходные противотанковые ракетные комплексы 9П157 "Хризантема".


Алексей Козаченко, Алексей Рамм

05.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Мста-С
Торнадо-Г
Ураган РСЗО
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