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08.10.2018
Известия.ru

Корабли-роботы: модульные корветы возьмут под охрану Новороссийск

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Два патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков" (справа) и "Дмитрий Рогачёв" (слева)
Два первых построенных для ВМФ России патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков" (справа) и "Дмитрий Рогачёв" (слева, на размагничивании) в Новороссийске, сентябрь 2018 года.
Источник: forums.airbase.ru

Патрульные "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" вошли в состав Черноморского флота

Два патрульных корабля проекта 22160 займутся охраной Новороссийской военно-морской базы. Первые корветы "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота. В их задачи входит патрулирование прибрежной зоны и мест базирования флота. Корабли этой серии приспособлены для использования подводных и надводных беспилотников, что позволяет вести наблюдение в радиусе сотен километров. Из-за того, что корветы могут запускать самые разные БПЛА, моряки прозвали их кораблями-роботами.

О том, что первые два патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев" вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота, "Известиям" сообщили в Минобороны. До конца года завершатся их испытания, после чего корветы окажутся в списках соединения и займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске. Остальные четыре корабля серии, постройка которых ожидается к 2020 году, войдут в состав аналогичных бригад на других флотах.

Корабли бригады охраны водного района (ОВР) используются для операций в прибрежных водах. В состав этих соединений входят дивизионы (тактические группы) малых противолодочных кораблей (МПК) и тральщиков, а также подразделения по борьбе с подводными диверсантами. В некоторых бригадах — на Северном и Тихоокеанском флотах — есть малые ракетные корабли (МРК) и ракетные катера.

184-я бригада Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) несет ответственность за участок от территориальных вод с Грузией на юге до Керченского пролива на севере. 68-я — Крымской ВМБ — отвечает за участок Черного моря от границы с Украиной на западе до Керченского пролива на востоке.

Всего на флоте восемь бригад ОВР — по две на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флотах и по одной на Северном флоте и в Каспийской флотилии.

При этом 90% всех кораблей, входящих в такие части, были построены в советские годы, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Малые противолодочные корабли проекта 1124М и тральщики проектов 266М и 1265, которые составляют основу соединений кораблей ОВР, служат уже много лет, — пояснил он "Известиям". — Если тральные силы обновляются на тральщики проекта 12700, то вопрос замены малых противолодочных кораблей повисает в воздухе. Патрульные корабли проекта 22160, строительство которых в настоящее время ведется в Зеленодольске и Керчи, являются хорошей заменой имеющимся прежде всего в силу своей многофункциональности. Один такой корабль может заменить сразу несколько МРК и МПК.

Корветы проекта 22160 спроектированы так, чтобы снизить их радиолокационную заметность. К примеру, их верхняя палуба защищена композитными материалами с низкой отражающей поверхностью.

Главная особенность корветов типа "Василий Быков" — в модульной системе, позволяющей при необходимости устанавливать на них самое разное вооружение. В частности, корабль может нести ракеты "Калибр-НК", а на его палубе оборудована площадка для вертолета Ка-29. Но главное новшество в том, что корветы приспособлены для использования беспилотных аппаратов всех имеющихся в Вооруженных силах типов — подводных и надводных, что позволяет вести наблюдение на удалении в сотни километров в разных направлениях.

Один из вариантов уставки вооружения, как сообщали "Известия", — модульный беспилотный комплекс с двумя аппаратами БПВ-500, построенными по соосной схеме. Эти БПЛА способны вести разведку с помощью оптико-электронных средств и радиолокатора.

Комплекс предназначен для мониторинга с воздуха больших площадей, в том числе для ледовой разведки, обеспечения поисково-спасательных работ, патрульно-охранных и контртеррористических мероприятий. В дальнейшем беспилотники могут получить на вооружение ракеты и бомбы, что позволит им решать и ударные задачи.


Роман Крецул, Алексей Рамм

05.10.2018
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