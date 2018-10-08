Весомый аргумент: как Россия будет вводить в строй ракеты "Сармат"

Летные испытания новой ракеты должны начаться в 2019 году

Два бросковых пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", показавшие работоспособность пусковой инфраструктуры нового комплекса, позволили перейти к летным испытаниям ракеты с реальными пусками. Они должны начаться в 2019 году. "Известия" изучили историю и перспективы нового вооружения РВСН.

Замена "Воеводы"

Ракетный комплекс "Сармат" проектируется в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода" советской разработки, до настоящего времени составляющего основу наземной группировки стратегических ядерных сил по числу развернутых боевых блоков (580 зарядов на 58 ракетах в 2018 году). Необходимость разработки новой ракеты была вызвана как физическим устареванием "Воевод", самые молодые из которых поставлены на боевое дежурство в 1992 году, так и тем, что Р-36М2 производилась на Украине — пусть и с широким участием российских поставщиков.

Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Длительное время после распада СССР вопрос замены "Воевод" не стоял — более того, договор СНВ-2 в принципе предполагал ликвидацию в перспективе "многозарядных" межконтинентальных ракет наземного базирования.

Первые сообщения о разработке в России новой тяжелой межконтинентальной ракеты появились в начале 2010-х годов, на фоне хронического углубления противоречий между Москвой и Вашингтоном по вопросам противоракетной обороны.

К этому времени у многих специалистов сложилось убеждение о необходимости развития в первую очередь мобильных ракетных комплексов как менее уязвимых в условиях развития высокоточного оружия и известности противнику координат шахтных пусковых установок.

Вместе с тем развитие технологий, позволившее сократить время предстартовой подготовки шахтных ракет до считаных десятков секунд, большой срок службы и высокая надежность ампулизированных МБР на несимметричном диметилгидразине/азотном тетроксиде, а также их высокие тактико-технические характеристики делали разработку новой шахтной ракеты перспективной задачей, а модернизация системы предупреждения о ракетном нападении позволяла рассчитывать на способность шахтной группировки к ответно-встречному удару даже в случае возможного внезапного первого удара противника.

Как скоро

Головным разработчиком ракет семейства Р-36М в СССР было днепропетровское КБ "Южное", а их производителем — расположенный там же завод "Южмаш". В РФ роль разработчиков новой системы досталась миасскому КБ Макеева. Поставщик маршевых двигаталей в обоих случаях — химкинский "Энергомаш", а серийное производство планируется развернуть на Красноярском машиностроительном заводе, в настоящее время производящем межконтинентальные БР "Синева" и "Лайнер" для военно-морского флота. Попробуем спрогнозировать сроки принятия "Сармата" на вооружение, отталкиваясь от уже известных нам примеров.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Tolbatov

Более 40 лет назад, в первой половине 1970-х годов, в СССР создали и приняли на вооружение ракетный комплекс 15П014 (Р-36М) с ракетой 15А14, получивший в НАТО индекс SS-18 Satan (SS-18 mod. 1-3). В феврале 1973 года были начаты летные испытания нового комплекса, завершившиеся два с небольшим года спустя. Пуски проводились с площадок научно-исследовательского испытательного полигона № 5 (более известного как космодром Байконур). Всего в рамках испытаний было запущено 43 ракеты, 36 пусков были признаны успешными. Комплекс встал на боевое дежурство 30 ноября 1975 года и со временем продолжал совершенствоваться.

Два года спустя, осенью 1977-го, на испытания вышел комплекс 15П018 (Р-36М УТТХ) с ракетой 15A18 (SS-18 mod. 4). Основу перспективного изделия составляли первая и вторая ступени от 15А14. Такое заимствование позволило сократить летные испытания до 19 пусков, 17 из которых закончились успешно. В сентябре 1979 года, за два месяца до официального окончания летных испытаний, 15П018 заступил на боевое дежурство. Производство новой системы было весьма активным: в рамках первой очереди были развернуты сразу три полка: в составе 57-й ракетной дивизии в Жангиз-Тобе, 13-й ракетной дивизии в Домбаровском и 62-й в Ужуре.

Еще семь лет спустя, в 1986 году, на испытания вышел, собственно, Р-36М2 "Воевода" (15П018М) с ракетой 15А18М (SS-18 mod. 5, 6). По сути, несмотря на общность индексов, это была новая ракета, главной отличительной чертой которой стала резко возросшая живучесть. "Воеводы" могли стартовать практически через облако близкого ядерного взрыва, выдерживая сильное излучение, попадание крупных кусков грунта и другие неблагоприятные воздействия. Испытания продлились два года, за это время запустили 26 ракет. Успешными оказались 20 пусков. Причины неудачных пусков были устранены, и в дальнейшем ракета подтвердила свою надежность. В августе 1988-го комплекс встал на дежурство, в ноябре того же года был официально принят на вооружение.

Первым стратегическим комплексом постсоветской России стал шахтный 15П165 (РТ-2ПМ2) "Тополь-М" с моноблочной твердотопливной ракетой 15Ж65. Испытания, начавшиеся в 1994 году, продолжались до 2000-го — из 11 пусков неудачей закончился один, развертывание комплекса началось в 1997 году.

Испытания мобильного "Тополя-М" прошли с 2000 по 2004 год. Четырех успешных пусков без сбоев хватило для принятия комплекса на вооружение. Поставки комплекса в войска начались в 2006-м.

Программа испытаний комплекса 15П155М"Ярс" оказалась совсем сжатой: три успешных пуска в 2007–2008 годах, и в 2009-м мобильный комплекс с ракетой 15Ж55М начал поступать в войска. После этого "Ярс" запускали еще не раз — пока что со стопроцентной надежностью.

Пусковая установка комплекса РТ-2ПМ2 Тополь-М Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

"Сармат" пообещали начать разворачивать в 2020 году. Насколько этот срок реален? По мнению ряда специалистов, ракета выполняется с использованием некоторых технических решений "Воеводы", что упрощает процесс в целом. Одновременно за прошедшее время резко возросли возможности цифрового моделирования, кроме того, накопился опыт испытаний других ракет. С учетом сказанного, можно предположить, что процесс летных испытаний ракеты 15А28 и прочего оборудования комплекса 15П228 уложат в 6–7 пусков (если все пройдет без сбоев) и это займет 3–4 года. Кроме того, учитывая прежнюю практику, первые части на новой ракете могут начать разворачивать и до окончания программы испытаний. Не исключено, что это может начаться действительно в 2020 году, ближе к его концу.

Что нового

Учитывая боевые возможности "Сармата" — а это в первую очередь большая нагрузка, богатый арсенал средств преодоления ПРО и нестандартная траектория полета, позволяющая обходить зоны досягаемости позиционных районов ПРО, — к этой ракете приковано очень большое внимание, и ждут от нее многого. Вместе с тем вряд ли стоит ждать, что "Сармат" заменит "Воеводы" один в один по числу боевых зарядов, хотя число носителей может и возрасти.

Проблема в том, что дейстующий сегодня договор о сокращении наступательных вооружений СНВ-3 устанавливает лимиты для стратегических ядерных сил РФ и США в 1550 единиц по развернутым зарядам, в 700 единиц — по развернутым носителям и 800 — суммарно по развернутым и неразвернутым носителям. Число неразвернутых зарядов, как трудно проверяемое, не лимитируется.

В настоящее время обе стороны находятся практически в потолке по числу зарядов, при этом США приближаются к нему и по числу развернутых носителей (около 700), в то время как у России их около 500.

В этих условиях выглядит целесообразным сокращение числа зарядов на ракетах типа "Сармат", что, среди прочего, повысит устойчивость ядерных сил — уничтожение или перехват одной ракеты будет означать потерю меньшего числа блоков, чем в случае гибели "Воеводы".

— Развертывание "Сармата" не приведет к превышению Россией зачетных цифр договора СНВ-3 по числу боевых блоков. Наиболее вероятно, что они будут развертываться с небольшим числом зарядов, как в силу использования на части ракет более крупных и тяжелых планирующих блоков, так и в силу вывода части блоков в возвратный потенциал, — отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Константин Богданов.

Испытание баллистической ракеты "Сармат" Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Кроме того, собеседник редакции обратил внимание, что с момента заключения договора СНВ-1 в 1991 году, стороны старались уйти от тяжелых многозарядных систем наземного базирования, считая их дестабилизирующим оружием.

— Разработка "Сармата" стала первым возвращением такой системы, — отметил Богданов.

С учетом сказанного, можно предположить, что численность группировки "Сарматов" будет превышать сегодняшнее число развернутых "Воевод" (58 ракет), при этом по зачетному числу зарядов окажется заметно ниже — возможно, не более 300–320 зарядов против 580.

Говоря о планирующих блоках, можно также напомнить, что о разработке этого средства доставки ядерного заряда в условиях действия противоракетной обороны заговорили также еще в 2000-х годах, а соответствующие исследования в СССР начались еще в годы холодной войны. Учитывая, что подобные блоки должны иметь соответствующую форму и органы управления, их габариты и вес неизбежно растут. Вместе с тем вероятность их перехвата традиционными и перспективными системами ПРО, в основном ориентирующимися на борьбу против целей с предсказуемой баллистической траекторией полета, резко падает.

Отдельно стоит отметить, что планирующие блоки, летящие в плотных слоях атмосферы, считаются устойчивыми к космическому эшелону систем ПРО — гипотетическим лазерам орбитального базирования, создававшимся в США системам типа "Бриллиант Пебблз" и так далее, а также значительно хуже обнаруживаются системами предупреждения о ракетном нападении.

При этом статус планирующих блоков, или "глайдеров", сегодняшним комплексом соглашений о СНВ не определен, и в зачет в текущих условиях они не входят.

В этих условиях "Сармат", как и другие перспективные комплексы стратегических ядерных сил, неизбежно станет предметом торга на новом витке переговоров о СНВ. Однако спрогнозировать сейчас ход таких переговоров почти нереально. Под сомнение ставится даже возможность продления договора СНВ-3, и здесь кстати может прийтись возвратный потенциал, который позволит в короткое время при необходимости нарастить число боевых зарядов на уже развернутых носителях.

Илья Крамник