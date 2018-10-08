Русские идут: Латвию напугал корабль ВМФ России

Латвия заявила о приближении к ее границе военного корабля России

Военный корабль ВМФ России класса "Стерегущий" был якобы замечен возле территориальных вод Латвии, заявили в латвийских вооруженных силах. Власти прибалтийской республики неоднократно заявляли об обнаружении российских кораблей возле своих границ - по паре сотен раз ежегодно. "Военная истерия" могла начаться из-за идущих в Латвии выборов.

Военный корабль класса "Стерегущий" под флагом Военно-морского флота России был якобы замечен неподалеку от территориальных вод Латвии. Об этом заявили латвийские Национальные вооруженные силы.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль ВС России",

- говорится в опубликованном в твиттере сообщении НВС.

В Минобороны России сообщение латвийских коллег пока не прокомментировали.

При этом власти Латвии многократно сообщали об обнаружении российских военных кораблей возле своих берегов, а также о нарушениях российскими самолетами латвийского воздушного пространства. Нарушений Латвия насчитала буквально сотни: по данным минобороны республики, в 2014 году российские военные приближались и нарушали границы более 250 раз, в 2015 года - более 270 раз, и в 2016 году насчитали ровно 209 инцидентов.

Данные за 2017 год минобороны Латвии не опубликовало. При этом Россия каждый раз подчеркивала - все полеты военных самолетов ВКС РФ и перемещения кораблей ВМФ проходят в строгом соответствии с международными нормами права.

"Военная истерия" вокруг "Стерегущего" может быть вызвана развернувшимися в Латвии выборами в парламент.

Выборы в парламент Латвии прошли 6 октября, явка составила почти 55%. По предварительным данным партия "Согласие" набрала 19,91% голосов. Следом идет KPV LV (14,06%) и "Новая консервативная партия" (13,60%). Эти результаты означают, что в стране будет сформировано коалиционное правительство. Парламент играет в Латвии важную роль, так как именно он формирует правительство и выбирает президента, отмечает ФАН.

Мэр Риги Нил Ушаков уже прокомментировал победу своей партии "Согласие" на парламентских выборах в Латвии: его партия шла на выборы в сейм с четкой программой, в которой был сделан упор на перемены, социал-демократические ценности и борьбе с национализмом "с обеих сторон" - то есть и с латышским, и с русским.

На своей странице в фейсбуке он предложил президенту Латвии назначить премьер-министром Вячеслава Домбровского. Также Ушаков обратил внимание на раздробленность парламента.

"Впереди у нас всех очень долгий и непростой процесс формирования нового правительства. И очень многое будет зависеть от нашей общей мудрости и выдержки", - написал лидер "Согласия".

Русский мэр Риги также является активным защитником русскоязычных школ, отмечает НСН. Летом в своем фейсбуке Ушаков заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке является глупым и бессмысленным. По его словам, "большей глупости", чем запрет на обучение на русском языке в частных вузах Латвии "трудно представить".

Также Ушаков рассказал, что в ходе выборов члены партии неоднократно подвергались нападкам националистов. Несмотря на это за "Согласие" проголосовало большинство вне зависимости от родного языка.

"Спасибо нашим избирателям - латышам и нелатышам", - написал в фейсбуке Ушаков.

Отношения между Латвией и Россией продолжают ухудшаться и без заявлений радикальных парламентариев. В начале июля латвийский президент Раймондс Вейонис одобрил внесение поправок в закон о высших учебных заведениях. Согласно нововведениям, в частных колледжах и университетах прибалтийской республики отныне запрещено будет преподавать на русском языке. До этого запрет на обучение на русском языке распространялся только на государственные учебные заведения.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что "военные мускулы России представляют угрозу для всех стран Европы".

Аналогичной риторики придерживается и президент соседней Литвы Даля Грибаускайте. В начале июня 2018 года она заявила, что страны Прибалтики должны быть готовы к обороне от "агрессивного нападения со стороны России". В противном случае, убеждена глава литовского государства, угроза будет значительной. Если же Литва покажет, что "хочет и может защищаться", то на нее никто не нападет. Грибаускайте подчеркнула, что "силы России на границе с Прибалтикой в 10 раз превосходят силы НАТО".

Мысли об атаке на Прибалтику и Польшу со стороны России "могут возникнуть только в воспаленном мозгу", заявил в ответ на это министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отдел "Армия"