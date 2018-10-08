Войти
08.10.2018
Газета.ru

Русские идут: Латвию напугал корабль ВМФ России

146
0
0
Стерегущий
Военный корабль ВМФ России класса "Стерегущий".
Источник: gazeta.ru

Латвия заявила о приближении к ее границе военного корабля России

Военный корабль ВМФ России класса "Стерегущий" был якобы замечен возле территориальных вод Латвии, заявили в латвийских вооруженных силах. Власти прибалтийской республики неоднократно заявляли об обнаружении российских кораблей возле своих границ - по паре сотен раз ежегодно. "Военная истерия" могла начаться из-за идущих в Латвии выборов.

Военный корабль класса "Стерегущий" под флагом Военно-морского флота России был якобы замечен неподалеку от территориальных вод Латвии. Об этом заявили латвийские Национальные вооруженные силы.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль ВС России",

- говорится в опубликованном в твиттере сообщении НВС.

В Минобороны России сообщение латвийских коллег пока не прокомментировали.

При этом власти Латвии многократно сообщали об обнаружении российских военных кораблей возле своих берегов, а также о нарушениях российскими самолетами латвийского воздушного пространства. Нарушений Латвия насчитала буквально сотни: по данным минобороны республики, в 2014 году российские военные приближались и нарушали границы более 250 раз, в 2015 года - более 270 раз, и в 2016 году насчитали ровно 209 инцидентов.

Данные за 2017 год минобороны Латвии не опубликовало. При этом Россия каждый раз подчеркивала - все полеты военных самолетов ВКС РФ и перемещения кораблей ВМФ проходят в строгом соответствии с международными нормами права.

"Военная истерия" вокруг "Стерегущего" может быть вызвана развернувшимися в Латвии выборами в парламент.

Выборы в парламент Латвии прошли 6 октября, явка составила почти 55%. По предварительным данным партия "Согласие" набрала 19,91% голосов. Следом идет KPV LV (14,06%) и "Новая консервативная партия" (13,60%). Эти результаты означают, что в стране будет сформировано коалиционное правительство. Парламент играет в Латвии важную роль, так как именно он формирует правительство и выбирает президента, отмечает ФАН.

Мэр Риги Нил Ушаков уже прокомментировал победу своей партии "Согласие" на парламентских выборах в Латвии: его партия шла на выборы в сейм с четкой программой, в которой был сделан упор на перемены, социал-демократические ценности и борьбе с национализмом "с обеих сторон" - то есть и с латышским, и с русским.

На своей странице в фейсбуке он предложил президенту Латвии назначить премьер-министром Вячеслава Домбровского. Также Ушаков обратил внимание на раздробленность парламента.

"Впереди у нас всех очень долгий и непростой процесс формирования нового правительства. И очень многое будет зависеть от нашей общей мудрости и выдержки", - написал лидер "Согласия".

Русский мэр Риги также является активным защитником русскоязычных школ, отмечает НСН. Летом в своем фейсбуке Ушаков заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке является глупым и бессмысленным. По его словам, "большей глупости", чем запрет на обучение на русском языке в частных вузах Латвии "трудно представить".

Также Ушаков рассказал, что в ходе выборов члены партии неоднократно подвергались нападкам националистов. Несмотря на это за "Согласие" проголосовало большинство вне зависимости от родного языка.

"Спасибо нашим избирателям - латышам и нелатышам", - написал в фейсбуке Ушаков.

Отношения между Латвией и Россией продолжают ухудшаться и без заявлений радикальных парламентариев. В начале июля латвийский президент Раймондс Вейонис одобрил внесение поправок в закон о высших учебных заведениях. Согласно нововведениям, в частных колледжах и университетах прибалтийской республики отныне запрещено будет преподавать на русском языке. До этого запрет на обучение на русском языке распространялся только на государственные учебные заведения.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что "военные мускулы России представляют угрозу для всех стран Европы".

Аналогичной риторики придерживается и президент соседней Литвы Даля Грибаускайте. В начале июня 2018 года она заявила, что страны Прибалтики должны быть готовы к обороне от "агрессивного нападения со стороны России". В противном случае, убеждена глава литовского государства, угроза будет значительной. Если же Литва покажет, что "хочет и может защищаться", то на нее никто не нападет. Грибаускайте подчеркнула, что "силы России на границе с Прибалтикой в 10 раз превосходят силы НАТО".

Мысли об атаке на Прибалтику и Польшу со стороны России "могут возникнуть только в воспаленном мозгу", заявил в ответ на это министр иностранных дел Сергей Лавров.


Отдел "Армия"

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
Похожие новости
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
03.09.2018
Удар по Сирии: Пентагон наметил цели
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
21.08.2018
Конструкторское бюро "Алмаз": создаем корабли с "роботами" на борту
02.08.2018
На Балтике стартовали межфлотские учения ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков