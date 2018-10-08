Обсудят С-300: Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным

Нетаньяху анонсировал первую после крушения Ил-20‍ встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в ближайшее время проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставку российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Ранее передачу Дамаску этого вооружения раскритиковали США и Франция. Москва же отметила, что размещение С-300 в Сирии принесет стабильность в регион.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Точная дата встречи пока не сообщается.

Впрочем, обсуждение поставки данного вооружения дело, вероятно, не очень срочное, поскольку 49 единиц С-300 уже находятся в Сирии - об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину на совещании Совета безопасности РФ в начале нынешней недели.

Глава военного ведомства добавил, что российские и сирийские военные планируют до 20 октября развернуть в Сирии единую систему управления противовоздушной обороной.

"Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", - подчеркнул военный.

По его словам, Россия контролирует ближнюю и дальнюю зону, с которой происходили заходы извне на сирийскую территорию. Ближняя зона составляет до 50 километров, а дальняя - 200 километров.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование", - сообщил генерал армии.

Кроме того, в течение трех месяцев будет закончено обучение сирийских зенитчиков для работы с комплексами С-300, передает ФАН.

Россия приняла решение поставить в Сирию комплексы С-300 после того с Ил-20. В ночь на 18 сентября - в Средиземном море произошла катастрофа российского самолета-разведчика Ил-20. Примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров.

Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет.

Позже выяснилось, что самолет был сбит советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии. При этом, вина, по данным Минобороны России, лежит на Израиле, чьи истребители прикрылись российским самолетом от атак.

После этого в Москву прилетала израильская делегация, которая обсуждала инцидент с высокопоставленными российскими военными. Позднее заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов рассказал о продолжении контактов с израильской стороной в связи с трагедией.

Ранее Пентагон заявлял, что передача Сирии систем С-300 - откровенно безответственный шаг. "Видимо, [передача] направлена на дополнительное прикрытие гнусной деятельности российских партнеров - Ирана и Сирии", - заявили в минобороны США.

Одновременно с этим госсекретарь США Майк Помпео заявил, что поставки российских ЗРК С-300 в Сирию угрожают Ближнему Востоку дестабилизацией, передает НСН.

Президент США

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен принять решение по поводу запланированных поставок российской системы С-300 в Сирию.

По словам американского лидера, он не был осведомлен о сложившейся ситуации и пообещал изучить проблему. В Госдепартаменте считают, что поставка российского ЗРК С-300 в Сирию повысит риски эскалации напряженности в САР.

Министерство иностранных дел Франции также выразило обеспокоенность в связи с поставками ЗРК С-300 в Сирию.

"В контексте напряженности в регионе поставка такого оборудования со стороны России способствует сохранению риска военной эскалации и отдаляют перспективы политического урегулирования сирийского кризиса", - заявил представитель министерства.

В ведомстве подчеркнули, что эта поставка была осуществлена через несколько дней после "серьезного инцидента, вызванного сирийской противовоздушной обороной, в результате которого погибли 15 российских солдат".

Вместе с тем, министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби сказал, что С-300 в Сирию не защитят сирийскую территорию от атак израильских военно-воздушных сил.

"Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300) на самом деле не ограничивают их эффективность. У нас есть малозаметные истребители, эти батареи даже не смогут их отследить", - подчеркнул израильский министр, имея в виду истребители американского производства F-35 с технологией "стелс".

Он напомнил также, что ранее самолеты уничтожали российские комплексы ПВО - "Панцирь-М", и подчеркнул, что тоже самое может грозить и С-300. Ханегби также добавил, что возможности ЗРК С-300 по защите воздушного пространства уже давно учитываются Израилем при стратегическом планировании своих военных операций.

Рафаэль Фахрутдинов