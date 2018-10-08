Войти
08.10.2018
Газета.ru

"Повышают совместимость": что делают F-15 в небе над Украиной

166
0
0
C-130
C-130.
Источник: gazeta.ru

Американские F-15 и C-130 прилетели на Украину для участия в учениях

На Украину прибыли американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130. Они примут участие в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), которые пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Целью учений является увеличение совместимости с воздушными силами США и другими странами НАТО.

Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину, чтобы принять участие в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), сообщило американское посольство на Украине.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - указывается в сообщении посольства в твиттере.

Многонациональные учения "Чистое небо-2018" пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

О том, что Воздушные силы Украины примут участие в международных учениях "Чистое небо - 2018", стало известно 20 сентября из сообщения пресс-службы Министерства обороны Украины. "Наша страна, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщила... о проведении международных военных учений "Чистое небо - 2018" в период 8-19 октября 2018 года", - отмечается в сообщении.

В период учений украинские Воздушные силы планируют провести примерно 330 вылетов самолетов. Киев задействует в маневрах пять подразделений тактической авиации и порядка 350 военнослужащих.

Вместе с Украиной участие в учениях примут Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Одной из целей мероприятия является "повышение уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства".

Украинская и американская стороны довольно плотно сотрудничают в области экспорта вооружений. В середине сентября в украинском посольстве в США сообщили о том, что американский сенат разрешил Пентагону увеличить военную помощь Украине.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, составленному оборонным ведомством Соединенных Штатов, американская сторона собирается увеличить направляемую Украине военную помощь до $250 млн.

Украинские дипломаты уточнили, что эти средства будут направлены на организацию и проведение военных учений, предоставление военного оснащения и замену ранее предоставленных товаров для вооруженных сил страны.

Еще раньше, в конце августа, Киев подал в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны, заявил в эфире радио "Новое Время" чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый. Стоимость одного запрашиваемого украинской стороной комплекса составляет $750 млн. Дипломат уточнил, что на нужды украинской армии нужно закупить минимум три таких комплекса.

Он также отметил, что Украине нужны беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы. "Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, - это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - указал посол.

Кстати, морское пространство Украина тоже не оставляет без внимания. Параллельно с учениями "Чистое небо - 2018" на Украине пройдут учения и в Азовском море. Как сообщил в своем фейсбуке журналист Андрей Клименко, из-за учений ВСУ с 9 по 12 октября часть акватории Азовского моря в районе украинского города Бердянска и поселка Ялта Донецкой области будет закрыта.

Он даже указал точные координаты зоны, которую перекроют, а также точные временные промежутки, когда будут производиться стрельбы. "Стрельбы артиллерийские [будут вестись] с 15:00 UTC [18:00 мск] 9 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 10 октября 2018 и с 15:00 UTC [18:00 мск] 11 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 12 октября 2018", - написал журналист.

О том, что украинская сторона намерена проводить учения в Азовском море, ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - заявил Турчинов. При этом он не указал количество военнослужащих и единиц техники, которые будут участвовать в маневрах. Он также не уточнил дату проведения учений.

По его словам, наращивание Украиной военных "компонентов" в этой акватории можно объяснить агрессией российской стороны. Он отметил, что на данной территории планируется усилить береговую охрану и авиацию. "И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул секретарь СНБО.

От российской стороны, в свою очередь, на это ответил в интервью РИА "Новости" зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Он заявил, что если Украина в ходе учений в Азовском море предпримет попытки к применению оружия против России, то она встретит ответ.

"Командование вооруженными силами Украины должно отдавать себе отчет в том, что, в случае попыток применения оружия в сторону России, немедленно будет дан адекватный ответ", - подчеркнул Кондратьев.


Лидия Мисник

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Дания
Нидерланды
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Эстония
Продукция
C-130
F-15
А350
Небо РЛК
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
ОБСЕ
Похожие новости
08.10.2018
"Чистое небо". Где в Украине появились F-15
20.12.2017
Военные новости: воздушная логистика ВВС США — хребет войны
17.07.2017
Даже муха не пролетит
09.11.2016
Небо в алмазах
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков