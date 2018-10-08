"Повышают совместимость": что делают F-15 в небе над Украиной

Американские F-15 и C-130 прилетели на Украину для участия в учениях

На Украину прибыли американские истребители F-15 и транспортные самолеты C-130. Они примут участие в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), которые пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Целью учений является увеличение совместимости с воздушными силами США и другими странами НАТО.

Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину, чтобы принять участие в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), сообщило американское посольство на Украине.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - указывается в сообщении посольства в твиттере.

Многонациональные учения "Чистое небо-2018" пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

О том, что Воздушные силы Украины примут участие в международных учениях "Чистое небо - 2018", стало известно 20 сентября из сообщения пресс-службы Министерства обороны Украины. "Наша страна, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщила... о проведении международных военных учений "Чистое небо - 2018" в период 8-19 октября 2018 года", - отмечается в сообщении.

В период учений украинские Воздушные силы планируют провести примерно 330 вылетов самолетов. Киев задействует в маневрах пять подразделений тактической авиации и порядка 350 военнослужащих.

Вместе с Украиной участие в учениях примут Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Одной из целей мероприятия является "повышение уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства".

Украинская и американская стороны довольно плотно сотрудничают в области экспорта вооружений. В середине сентября в украинском посольстве в США сообщили о том, что американский сенат разрешил Пентагону увеличить военную помощь Украине.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, составленному оборонным ведомством Соединенных Штатов, американская сторона собирается увеличить направляемую Украине военную помощь до $250 млн.

Украинские дипломаты уточнили, что эти средства будут направлены на организацию и проведение военных учений, предоставление военного оснащения и замену ранее предоставленных товаров для вооруженных сил страны.

Еще раньше, в конце августа, Киев подал в Вашингтон запрос на покупку американских систем противовоздушной обороны, заявил в эфире радио "Новое Время" чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый. Стоимость одного запрашиваемого украинской стороной комплекса составляет $750 млн. Дипломат уточнил, что на нужды украинской армии нужно закупить минимум три таких комплекса.

Он также отметил, что Украине нужны беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы. "Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, - это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - указал посол.

Кстати, морское пространство Украина тоже не оставляет без внимания. Параллельно с учениями "Чистое небо - 2018" на Украине пройдут учения и в Азовском море. Как сообщил в своем фейсбуке журналист Андрей Клименко, из-за учений ВСУ с 9 по 12 октября часть акватории Азовского моря в районе украинского города Бердянска и поселка Ялта Донецкой области будет закрыта.

Он даже указал точные координаты зоны, которую перекроют, а также точные временные промежутки, когда будут производиться стрельбы. "Стрельбы артиллерийские [будут вестись] с 15:00 UTC [18:00 мск] 9 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 10 октября 2018 и с 15:00 UTC [18:00 мск] 11 октября по 12:00 [15:00 мск] UTC 12 октября 2018", - написал журналист.

О том, что украинская сторона намерена проводить учения в Азовском море, ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - заявил Турчинов. При этом он не указал количество военнослужащих и единиц техники, которые будут участвовать в маневрах. Он также не уточнил дату проведения учений.

По его словам, наращивание Украиной военных "компонентов" в этой акватории можно объяснить агрессией российской стороны. Он отметил, что на данной территории планируется усилить береговую охрану и авиацию. "И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул секретарь СНБО.

От российской стороны, в свою очередь, на это ответил в интервью РИА "Новости" зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. Он заявил, что если Украина в ходе учений в Азовском море предпримет попытки к применению оружия против России, то она встретит ответ.

"Командование вооруженными силами Украины должно отдавать себе отчет в том, что, в случае попыток применения оружия в сторону России, немедленно будет дан адекватный ответ", - подчеркнул Кондратьев.

Лидия Мисник