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08.10.2018
Интерфакс-АВН

Украинские военные примут участие в многонациональных учениях "Trident Juncture 2018"

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Trident Juncture 2015
Учения НАТО Trident Juncture 2015.
Источник: zn.ua

Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Вооруженные силы Украины примут участие в многонациональных военных учениях "Trident Juncture 2018", сообщает управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Активная фаза "Trident Juncture 2018" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Кроме 29 стран НАТО, в учениях примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

"Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских регионов Тромсе и Финмарк" - отмечается в сообщении.

По сценарию учений многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна "Муринус".

С сентября 2018 года пять офицеров ВСУ привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции.

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Италия
Норвегия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
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