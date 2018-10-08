ВС Венесуэлы получили российский программно-аппаратный комплекс "Графит"

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Венесуэла получила на снабжение российский программно-аппаратный комплекс "Графит", позволяющий хранить информацию о состоянии вооружений и военной техники и уведомлять военное руководство о неполадках в режиме реального времени, сообщил РИА Новости управляющий директор АО "Центр сервисных решений" корпорации "Проект-техника" Артём Калашян.

"В Венесуэле у нас полноценный проект, там построен мобильный сервисный комплекс. Сейчас мы находимся на этапе его эксплуатации инозаказчиком. С помощью "Графита" мы полностью автоматизировали ремонтное производство, провели паспортизацию техники, объехали всю страну, создали с нуля базу данных техники, и по истечению двух месяцев министр обороны получил у себя на ладони информацию о состоянии парка техники с анализом неисправностей", - сказал Калашян.

По его словам, в комплекс входят мобильные и десктопные приложения, а также вся необходимая инфраструктура. "В системе хранятся электронные паспорта на технику, где предоставлена информация о полном жизненном цикле изделия. Мобильное приложение позволяет руководству в любой точке страны увидеть, в каком состоянии техника, что конкретно требует ремонта, выехала ли сервисная бригада на устранение неисправности и так далее", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь директор департамента ИТ-продуктов компании Татьяна Мосендз отметила, что к "Графиту" предъявляются очень высокие требования к информационной безопасности. "Если мы проектируем инфраструктуру с нуля, как мы, например, делаем для Венесуэлы, то мы изначально закладываем во всю инфраструктуру решения по информационной безопасности", - рассказала она.

Мосендз также сообщила, что технологии по обработке, хранению и передаче информации создаются с учетом того, чтобы заказчик мог сам следить за техническим состоянием вооружения и военной техники. "Мы создаем подобные решения с той целью, чтобы удешевить заказчику эксплуатацию техники российского и советского производства, чтобы он сам мог обслуживать поставляемую технику без привлечения дорогостоящих кадров", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, такого же рода решения используются для выездных сервисных бригад. "На ладони у исполнителя технологическая карта. Кроме того, есть система уведомлений, которые позволяют в режиме онлайн вызывать на место дислокации неисправной техники специальную сервисную бригаду", - добавила Мосендз.