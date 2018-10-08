"Ясень" vs Virginia. Русский ответ американским подводным охотникам

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости, Николай Протопопов. Военно-морские силы США получили на вооружение шестнадцатую подводную лодку класса "Вирджиния". Американцы считают эти субмарины самыми вооруженными, скрытными и надежными в мире. Ближайшие одноклассники "Вирджиний" - российские новейшие многоцелевые атомоходы класса "Ясень-М". О том, можно ли поставить эти подлодки в один ряд, - в материале РИА Новости.

Подводная гонка

Первая представительница класса "Вирджиния" с одноименным названием пополнила флот США в 2004-м. На эти корабли у американцев грандиозные планы - в общей сложности их построят три десятка.

Примечательно, что "Вирджиния" пришла на смену "Сивульфу", разработанному в противовес советской субмарине проекта 971 "Щука-Б". Появление у русских новой подлодки, переигрывающей по бесшумности главную ударную силу ВМС США - субмарины типа "Лос-Анджелес", взбудоражило и озаботило американское военное руководство того времени. Пытаясь восстановить паритет, ВМС оперативно заказали тридцать "Сивульфов", для повышения скрытности оснащенных водометными движителями и покрытых специальной звукопоглощающей оболочкой. Однако с развалом СССР и окончанием холодной войны Пентагону уже не требовалась столь дорогая и продвинутая многоцелевая АПЛ. Проект закрыли, успев построить лишь три "Сивульфа".

Американские адмиралы решили, что в новых условиях им больше подходят простые и практичные "Вирджинии", стоившие к тому же на треть дешевле - всего около двух миллиардов долларов. Планируется, что в ближайшем будущем они полностью заменят устаревающие "Лос-Анджелесы".

© Фото : US Navy SSN-776 "Гавайи" типа "Вирджиния"

Стометровая субмарина водоизмещением 7800 тонн разгоняется под водой до 32 узлов. Экипаж 132 человека. В центральной части подлодки оборудована шлюзовая камера, предназначенная для выхода аквалангистов-диверсантов. По бортам расположены дополнительные радары, а в кормовой части - буксируемые антенны, что позволяет контролировать обстановку под водой по всем направлениям. Примечательно, что у лодки отсутствует классический перископ. Вместо него - фотоэлектронные мачты, транслирующие изображение на мониторы в командном отсеке.

Вооружение - 12 вертикальных пусковых установок или две установки револьверного типа для ракет "Томагавк", а также четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата под противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеды Мк 48 или мины. Конструктивно предусмотрена возможность "нарастить" лодку - вварить дополнительную секцию с пусковыми установками, увеличив арсенал еще на 28 "Томагавков".

© Фото : US Navy Первая подводная лодка США класса "Вирджиния" USS Virginia (SSN-774)

Оружие для дуэли

Российским "Ясеням" есть чем ответить: восемь универсальных вертикальных пусковых установок на пять крылатых ракет "Калибр-ПЛ". В зависимости от задачи ракеты могут быть противокорабельные, противолодочные, для ударов по наземным целям и стратегические. Если цель - крупные надводные корабли, "Калибры" комбинируются с более мощными П-800 "Оникс".

Торпедные аппараты размещены необычно - в центральной части корпуса. Такое решение продиктовано тем, что в носу расположен дальнобойный гидроакустический комплекс. Конструкторы утверждают, что "Ясени" превосходят американских конкурентов по поисковому потенциалу, что делает их королями подводных дуэлей. Проще говоря, лодка услышит противника раньше, чем будет обнаружена сама, это дает время для упреждающего удара.

"Ясени" и "Вирджинии", безусловно, относятся к одному подклассу, - рассказал РИА Новости председатель Санкт-Петербургского клуба подводников, экс-командир АПЛ Игорь Курдин. - Их главная задача - поиск и слежение за ракетными подводными крейсерами стратегического назначения. Кроме этого, они способны уничтожать надводные корабли и наносить ракетные удары по берегу. Если сравнивать боевые возможности, то на первое место я бы поставил "Ясень". Не потому, что я патриот всего отечественного: модернизированный "Ясень" современнее "Вирджинии". В версии "М" учли все недостатки головного корабля, а американцы хоть и дорабатывают свои субмарины, принципиальным улучшением это назвать нельзя. "Ясень" - отличная многоцелевая лодка, это признают и в США".

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск"

По словам Курдина, "Вирджинии" менее универсальны, чем "Ясени", и больше заточены на поиск и уничтожение российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) с целью предотвратить пуски баллистических ракет. "Ясени" же представляют собой унифицированные подводные корабли, одинаково эффективно работающие и по земле, и по надводным целям.

По размеру они чуть крупнее американских сородичей - длина 120 метров при водоизмещении около 14 тысяч тонн. За счет высокопрочной стали крейсер погружается глубже, чем "Вирджиния", - до 600 метров против 500 у американцев. Но при этом он медленнее - под водой разгоняется максимум до 28 узлов.

Российские лодки в значительной степени автоматизированы, поэтому ими может управлять относительно малочисленный экипаж. К примеру, на головном "Северодвинске" служат 85 моряков, а модернизированными кораблями будут "рулить" всего 64 подводника, вдвое меньше, чем на "Вирджинии".

До 2020 года для ВМФ России планируется построить семь "Ясеней", из них шесть - по модернизированному проекту. Вторая серийная лодка "Казань" сейчас готовится к ходовым испытаниям. В перспективе корабли этого проекта станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.

© Минобороны РФ Пуск крылатой ракеты "Калибр" с борта АПЛ "Северодвинск"

Невидимые преследователи

При проектировании многоцелевых лодок и российские, и американские конструкторы особое внимание традиционно уделяют бесшумности и скрытности. Корпуса "Ясеней" и "Вирджиний" выполнены с применением шумопоглощающих покрытий и малошумных движителей. "Вирджиния" оснащена гидрореактивным движителем насосного типа и мощным гидроакустическим комплексом AN/BQQ-10, позаимствованным у АПЛ "Сивульф".

На "Ясене" установлен малошумный гребной винт составной конструкции и тихий электродвигатель, который включается на малых скоростях. Разработчики отказались от привычной для отечественной школы двухкорпусной конструкции лодки, когда более прочный корпус окружает легкий, а между ними расположены балластные цистерны. Эта схема хоть и обеспечивает повышенную живучесть корабля, однако значительно усиливает шумность.

"Главным преимуществом американских подводных лодок перед нашими всегда была малошумность, - говорит Курдин. - На АПЛ "Ясень" сделан качественный скачок, и по уровню шумности они сравнялись с американскими. Другой важный параметр - скрытность, который определяется в том числе и возможностями гидроакустического комплекса. В советское время, имея довольно слабую элементную базу в гидроакустике, мы не могли соревноваться с американцами. А теперь можем".

Очевидно, российским и американским конструкторам удалось создать примерно равные по возможностям и уровню скрытности многоцелевые подводные лодки. И там, и тут использовались самые передовые технологии и наработки, поэтому "Ясень" и "Вирджинию" можно назвать вершиной инженерной мысли. А кто из них сильнее, объективно оценить сложно, поскольку в реальном бою они пока не встречались.