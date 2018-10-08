Борисов прокомментировал контракт с Индией на поставку С-400

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Контракт между Россией и Индией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 базируется на многолетнем сотрудничестве между странами, которое не смогли подорвать угрозы санкций со стороны США, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия".

"Да, это действительно так", - подтвердил подписание контракта Борисов.

Он указал, что контракт "базируется на многолетнем сотрудничестве". При этом, отвечая на вопрос, что даже санкции со стороны США не смогли переубедить Индию не подписывать контракт, Борисов ответил утвердительно: "Да".

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку Индии С-400 с пятницы.

Индия - крупнейший партнер России по военно-техническому сотрудничеству, а контракт по С-400 стал самым масштабным в истории двусторонних отношений.