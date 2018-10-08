Войти
08.10.2018
Военный паритет

Фрегат "Охотник". Сделан промежуточный шаг

170
0
0
Рисунок фрегата класса Hunter
Рисунок фрегата класса Hunter ("Охотник").
Источник: naval-technology.com

Правительство Австралии заключило с британской компанией BAE Systems промежуточный контракт (advanced work arrangement - AWA) по программе фрегатов класса Hunter ("Охотник") на сумму 35 млрд австралийских долл (25,01 млрд долл США), сообщает "ВП" со ссылкой на naval-technology.com (4 октября).

В июне австралийское отделение BAE Systems Australia было выбранj в качестве предпочтительного участника торгов для разработки и доставки девяти будущих фрегатов класса Hunter, которые будут использоваться Королевским австралийским флотом (RAN). Эти работы начинаются в преддверии заключения главного контракта.

Управляющий директор программы фрегата "Хантер" BAE Systems Найджел Стюарт заявил, что "это очень важная веха в создании судостроительной промышленности мирового класса в Австралии. Этот этап демонстрирует приверженность как компании BAE, так и австралийского правительства обеспечить своевременный прогресс в этой важнейшей оборонной программе".

В соответствии с промежуточным контрактом, BAE Systems продолжит проектирование корабля, создание квалифицированной рабочей силы и обеспечение необходимой инфраструктуры. Прототипирование будущих фрегатов ВМС Австралии планируется начать в 2020 году.

Министр обороны Австралии Кристофер Пайн отметил, что "AWA это промежуточный контракт, который позволяет BAE Systems продолжать мобилизовывать свой персонал и продвигать критически важную работу, необходимую для того, чтобы проект был готов к началу строительства в 2020 году".

В настоящее время ведутся переговоры между BAE Systems и австралийским правительством по главному контракту, а также приобретению верфи ASC Shipbuilding. После приобретения ASC Shipbuilding это предприятие будет работать в качестве дочерней компании BAE Systems и отвечать за поставку девяти кораблей и связанных с ними компонентов материально-технической поддержки.

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
ЮАР
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.10.2018
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
30.08.2018
Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga
22.08.2018
Армия США хочет получить к 2020-му году 70 беспилотных грузовиков.
13.08.2018
Румыния получит HIMARS
09.08.2018
Контрольно-ревизионное управление Индии подвергло критике приобретение американских самолетов БПА P-8I "Нептун"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков