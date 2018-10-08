Фрегат "Охотник". Сделан промежуточный шаг

Правительство Австралии заключило с британской компанией BAE Systems промежуточный контракт (advanced work arrangement - AWA) по программе фрегатов класса Hunter ("Охотник") на сумму 35 млрд австралийских долл (25,01 млрд долл США), сообщает "ВП" со ссылкой на naval-technology.com (4 октября).

В июне австралийское отделение BAE Systems Australia было выбранj в качестве предпочтительного участника торгов для разработки и доставки девяти будущих фрегатов класса Hunter, которые будут использоваться Королевским австралийским флотом (RAN). Эти работы начинаются в преддверии заключения главного контракта.

Управляющий директор программы фрегата "Хантер" BAE Systems Найджел Стюарт заявил, что "это очень важная веха в создании судостроительной промышленности мирового класса в Австралии. Этот этап демонстрирует приверженность как компании BAE, так и австралийского правительства обеспечить своевременный прогресс в этой важнейшей оборонной программе".

В соответствии с промежуточным контрактом, BAE Systems продолжит проектирование корабля, создание квалифицированной рабочей силы и обеспечение необходимой инфраструктуры. Прототипирование будущих фрегатов ВМС Австралии планируется начать в 2020 году.

Министр обороны Австралии Кристофер Пайн отметил, что "AWA это промежуточный контракт, который позволяет BAE Systems продолжать мобилизовывать свой персонал и продвигать критически важную работу, необходимую для того, чтобы проект был готов к началу строительства в 2020 году".

В настоящее время ведутся переговоры между BAE Systems и австралийским правительством по главному контракту, а также приобретению верфи ASC Shipbuilding. После приобретения ASC Shipbuilding это предприятие будет работать в качестве дочерней компании BAE Systems и отвечать за поставку девяти кораблей и связанных с ними компонентов материально-технической поддержки.