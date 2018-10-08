"Фрэнк Петерсен". Какой по счету "Арли Берк"

В субботу ВМС США спустят на воду эсминец USS Frank E. Petersen Jr класса Arleigh Burke, сообщает "ВП" со ссылкой на upi.com (5 октября). Это 71-й корабль данного типа.

Эсминец назван в честь первого афроамериканца-авиатора КМП США, Фрэнк Петерсен-младший также был первым афроамериканцем, дослужившегося до звания бригадного генерала морской пехоты. На церемонии будет присутствовать вдова генерала доктор Алисия Дж. Петерсен. Спуск на воду запланирован в 10 утра на верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагула.

"Петерсен" является пятым из 21 эсминца этого типа, находящихся на разных стадиях строительства, и будет сконфигурирован как версия Flight IIA. Экипаж корабля составит 304 человека.