"Чистое небо". Где в Украине появились F-15

ВВС США развернули истребители F-15C Eagle на Староконстантиновской авиабазе в Украине, сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (6 октября). Официальное сообщение было сделано в Twitter-аккаунте 144-го истребительного крыла (Калифорния) Национальной гвардии ВВС США 25 сентября.

Согласно заявлению, истребители НГ ВВС США данного типа впервые приземлились на территории Украины для участия в учениях Clear Sky 2018. Это совместное и многонациональное учение, в котором примут участие около 950 человек из девяти стран, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину, Великобританию и США.

В этом году исполняется 25 лет сотрудничеству между Национальной гвардией Калифорнии и Украиной в рамках программы государственного партнерства Европейского командования США. Кроме F-15C Eagle в страну прибыли транспортные самолеты C-130J Super Hercules.

Другими американскими самолетами, участвующими в учениях, являются истребители F-15D, самолеты-заправщики KС-135 и беспилотники MQ-9, дислоцированные в Польше. Маневры будут сосредоточены на отработке обеспечения воздушного суверенитете, перехвата воздушных целей, поддержки наземных сил, перевозке грузов, аэромедицинской эвакуации, киберзащите и восстановлении персонала.

Эти учения направлены на укрепление регионального потенциала для обеспечения воздушного суверенитета, укрепления мира и безопасности посредством сотрудничества и взаимодействия с партнерами по НАТО и другими союзниками в регионе.