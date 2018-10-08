F-35/Турция. Что написала "Хюрриет"

1 октября руководитель программы F-35 вице-адмирал Мэт Винтер заявил, что в марте 2019 года Турция получит вторую пару истребителей F-35A, сообщает "ВП" со ссылкой на Scramble Magazine (6 октября).

2 октября турецкая газета Hurriyet Daily сообщила, что "нет никаких признаков в изменении политики поставок этих самолетов в количестве 100 единиц для ВВС Турции. В течение 90 дней с момента принятия закона об обороне на 2019 год Пентагон должен представить Конгрессу отчет о турецко-американских отношениях".

Объявление говорит о том, что США по-прежнему привержены поставке Турции передовых оборонных технологий и подготовка турецких пилотов может пока продолжаться. Турция является участником программы с 1999 года и приняла первые два F-35A 21 июня этого года на территории США.