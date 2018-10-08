HIMARS. А причем тут F-35B?

Корпус морской пехоты США экспериментирует с инновационными способами ракеты своих высокоточных боевых мобильных систем HIMARS, сообщает "ВП" со ссылкой на marinecorpstimes.com (6 октября).

Недавно был выполнен "исторический метод": уничтожение наземной цели ракетой данного комплекса по наведению от истребителя F-35B. "Мы впервые смогли подключить F-35 к системе HIMARS, и мы смогли прицелить ракету по данным от самолета", заявил заместитель командующего КМП по авиации генерал Стивен Р. Раддер.

Это сообщение было сделано в пятницу на обсуждении, проведенном в стенах Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic & International Studies - CSIS). Ракета наводилась через линию передачи данных F-35, самолет использовал свои датчики и в реальном времени передавал данные о местонахождении цели. По словам Раддера, "исторический выстрел" был сделан на полигоне Юма (Аризона).

Осенью прошлого года КМП США успешно применил ПУ HIMARS для стрельбы с палубы транспортного судна-амфибии. Цель, находившаяся на дальности 70 км, была успешно уничтожена.

В марте морские пехотинцы перевезли ПУ HIMARS самолетом MC-130 ВВС США, после приземления на полигоне Дугвэй (Юта) выкатили установку из самолета, и удалившись на 1300 м от МС-130 произвели пуск двух ракет по одной цели, затем вторую пару по другой. После стрельбы морпехи обратно загрузили ПУ в самолет и покинули аэродром, взяв курс на базу КМП Форт-Кэмпбелл (Кентукки).