Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул Японию после трехдневного визита

Российские моряки приняли участие в памятной церемонии, посвященной 160-летию открытия первого консульства России в Японии, а также провели товарищеские спортивные соревнования с японскими моряками

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входит ракетный крейсер "Варяг", завершил визит в порт Хакодате и покинул Японию. Об этом сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота... завершил программу делового захода в порт Хакодате на японском острове Хоккайдо и покинул военно-морскую базу Сил морской самообороны Японии", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным пресс-службы, в состав отряда также входят большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

За три дня визита российские моряки приняли участие в памятной церемонии, посвященной 160-летию открытия первого консульства России в Японии, а также провели товарищеские спортивные соревнования с японскими моряками. Кроме того, состоялись взаимные визиты на боевые корабли.

Отряд продолжает выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил Воскресенский.