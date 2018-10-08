Восточноевропейские члены НАТО планируют создать авиацию для сил специальных операций

Как сообщает Helen Chachaty в публикации "Programme multinational pour l'aviation des forces spéciales en Europe de l'Est", опубликованной французским ресурсом "Le Journal de l’Aviation", 4 октября 2018 года четыре восточноевропейские страны - участницы блока НАТО подписали меморандум о взаимопонимании по созданию многонацинальной программы по авиации для сил специальных операций. Это Болгария, Хорватия, Венгрия и Словения. Они также выразил намерение создать центр подготовки экипажей этих летательных аппаратов в хорватском Задаре.

Бойцы отряда специального назначения Словении (с) slavorum.org

Детали пока неизвестны, но по заявлениям НАТО, школа подготовки будет создана до конца 2019 года, и что ее возможности будут постоянно возрастать.

Хорватия уже делится своими наработками в вопросе применения сил специальных операций с Австрией в рамках заключенного соглашения о подготовке бойцов сил специальных операций. Этот проект был впервые упомянут в 2015 году с целью обмена опытом по вопросам оказания гуманитарной помощи и эксплуатации тяжелых вертолетов. Он также подразумевал участие в нем Словении и Венгрии.