Авиация Балтийского флота получила еще пять модернизированных вертолетов Ка-27М

Как сообщил 5 октября 2018 года агентству ТАСС начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, Морская авиация Балтийского флота получила на вооружение модернизированные вертолеты Ка-27М для поиска и обнаружения подводных лодок.

Один из первых серийных модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М (бортовой номер "31 желтый") в составе 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске.февраль 2017 года (с) Павел Шумило

"Технический состав провел приемку и постановку техники, а также подготовил модернизированные вертолеты к новому, зимнему режиму эксплуатации. Летный состав подразделений прошел дополнительное обучение для широкого использования ресурса модернизации", - сказал И. Мугинов.

На следующий день, 6 октября, пресс-служба Западного военного округа дополнительно сообщила, что на Балтийском флоте начали подготовку к полетам на модернизированных Ка-27М.

Все пять полученных вертолетов Ка-27М прибыли на один из аэродромов в Калининградской области. Технический персонал в настоящее время проводит техническое обслуживание и сезонные регламентные работы на обновленных винтокрылых машинах. Ранее специалисты авиабазы Балтийского флота провели приемку и постановку модернизированных вертолетов.

В ходе модернизации на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система и радиоакустическое оборудование. Все это вместе позволяет значительно повысить выполнение экипажей вертолетов задач по поиску и обнаружению подводных лодок противника.

Часть экипажей вертолетчиков в настоящее время заканчивает переобучение в Ейском центре боевой подготовки и переучивания личного состава Морской Авиации ВМФ РФ, экипажи уже прошедшие переобучение вскоре приступят к облётыванию новой техники.

Комментарий bmpd. С получением указанных пяти модернизированных противолодочных вертолетов Ка-27М, общее количество модернизированных вертолетов Ка-27М в составе авиации Балтийского флота, по известным данным, достигло семи единиц, а в составе Морской авиации ВМФ России в целом - 22 единиц.

Напомним, что модернизация противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ в вариант Ка-27М осуществляется на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП, входит в состав АО "Вертолеты России"). В декабре 2016 года КумАПП передало ВМФ России первые восемь серийно модернизированных вертолетов Ка-27М, модернизация которых была осуществлена по контракту с Министерством обороны России от января 2013 года. Из них шесть вертолетов поступили в состав авиации Северного флота, а два - в состав 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске.

В последующем КумАПП реализовало следующий контракт 2014 года с Министерством обороны России на модернизацию еще 14 строевых вертолетов Ка-27ПЛ по варианту Ка-27М, из которых десять машин были сданы в 2017 году, а еще четыре - в 2018 году. В том числе два модернизированных вертолета Ка-27М (сданных в 2017 году) поступили в начале 2018 года на Балтийский флот, а теперь на Балтийский флот переданы еще пять Ка-27М, модернизированных по этому контракту. По имеющейся информации, из остальных модернизированных по данному контракту вертолетов Ка-27М, шесть (сдачи 2017 года) поступили в 2018 году в состав Тихоокеанского флота, а еще один - в состав 859-го Центра в Ейске.

В сентябре 2018 года руководство АО "Вертолеты России" сообщило о заключении в ближайшее время дополнительного контракта на модернизацию еще двух вертолетов по варианту Ка-27М.

Согласно бухгалтерской отчетности КумАПП за 2015 год, стоимость первого контракта КумАПП на работы по ремонту и модернизации восьми вертолетов Ка-27М составляла 2,785 млрд. руб., а второго контракта на модернизацию 14 вертолетов Ка-27М составляла 5,311 млрд. руб. Таким образом, контрактная цена ремонта с модернизацией одной машины составила, соответственно 348 и 379 млн. руб.

Программа модернизации Ка-27М имеет длительную историю, и в нынешнем исполнении (изделие "27Д2") в качестве прототипов использовались два модернизированных вертолета Ка-27ПЛ - с бортовыми номерами "0909 черный" (серийный номер 09-09, был переоборудован по теме в 1998 году, затем дополнительно модернизирован в качестве первого прототипа Ка-27М в середине 2000-х годов) и "48 синий" (серийный номер 012-01, переоборудован в 2008 году). Акт завершения государственных испытаний Ка-27М был подписан летом 2017 года. Вертолет Ка-27М оснащен разработанной АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" новой "радиолокационной командно-тактической системой", включающей новые акустическую и магнитометрическую системы, систему радиоразведки, информационно-вычислительную систему и бортовую радиолокационную станцию "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.

Согласно сделанному в начале 2015 года заявлению первого заместителя генерального директора и генерального конструктора АО "Корпорации "Фазотрон-НИИР" Юрия Гуськова, по варианту Ка-27М планируется модернизировать 46 вертолетов Ка-27ПЛ (позднее другие источники в Министерстве обороны России заявляли о цифре в 50 машин к 2020 году).