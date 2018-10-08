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08.10.2018
bmpd.livejournal.com

Строительство кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе "Залив" в Керчи

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На веб-ресурсе sdelanounas.ru 5 октября 2018 года были выложены небезынтересные фотографии строительства боевых кораблей и вспомогательных судов для ВМФ России в сухом доке и на открытой стапельной площадке на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи (предприятие с конца 2014 года находится под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", которое и является головным строителем заказов для ВМФ).

Строящийся на открытой стапельной площадке на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль "Циклон" (заводской номер 801) проекта 22800. Керчь, октябрь 2018 года (с) A_SEVER / sdelanounas.ru

На снимках можно наблюдать два строящихся в сухом доке кабельных судна "Свияга" (первоначально именовалось "Волга") и "Вятка" проекта 15310 (заводские номера 301 и 302; строительство фактически остановлено до решения вопроса об импортозамещении иностранного оборудования), два строящихся на открытой стапельной площадке патрульных корабля "Павел Державин" и "Сергей Котов" проекта 22160 (заводские номера 163 и 164) и три строящихся на открытой стапельной площадке малых ракетных корабля "Циклон" и (предположительные названия) "Муссон" и "Пассат" проекта 22800 (шифр "Каракурт"; заводские номера 801, 802 и 803).

Строящиеся в сухом строительном доке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России кабельные судна "Свияга" (заводской номер 301, справа) и "Вятка" (заводской номер 302, слева) проекта 15310. Керчь, октябрь 2018 года (с) A_SEVER / sdelanounas.ru

Строящиеся на открытой стапельной площадке на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163, слева) проекта 22160 и три малых ракетных корабля проекта 22800 (справа налево) "Циклон" (заводской номер 801), заводской номер 802, заводской номер 803. Керчь, октябрь 2018 года (с) A_SEVER / sdelanounas.ru

Строящиеся на открытой стапельной площадке на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России патрульные корабли "Павел Державин" (заводской номер 163, справа) и "Сергей Котов" (заводской номер 164, слева) проекта 22160. Керчь, октябрь 2018 года (с) A_SEVER / sdelanounas.ru

Строящиеся на открытой стапельной площадке на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России три малых ракетных корабля проекта 22800 (справа налево) "Циклон" (заводской номер 801), заводской номер 802, заводской номер 803. Керчь, октябрь 2018 года (с) A_SEVER / sdelanounas.ru

Кормовая часть строящегося на открытой стапельной площадке на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" (заводской номер 801) проекта 22800. Видно название корабля. Керчь, октябрь 2018 года (с) A_SEVER / sdelanounas.ru

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
ЗДЗ Горького
Проекты
22160
22570 Свияга
22800 МРК
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