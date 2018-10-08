Корабли и силы ПВО на Каспии отразили ракетную атаку условного противника

В составе морской группировки учебно-боевые задачи выполнили ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Астрахань", "Углич" и "Махачкала"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешно выполнили задачу по отражению ракетного нападения из реальных целей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Особая система построения группировки кораблей Каспийской флотилии вместе с возможностями береговых средств загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" и зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", позволили значительно увеличить дальность обнаружения и уничтожения ракетных систем "противника", - отметил Астафьев.

При этом атаку крылатых ракет имитировали на учениях штурмовики Су-25 из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

В составе морской группировки учебно-боевые задачи выполнили ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Астрахань", "Углич" и "Махачкала", и малый артиллерийский корабль "Волгодонск".

Астафьев напомнил, что с 1 по 8 октября на восьми полигонах округа проводятся двусторонние комадно-штабные учения с общевойсковыми армиями. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.