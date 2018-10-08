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08.10.2018
ТАСС

Корабли Каспийской флотилии поразили на учениях цели условного противника "Калибрами"

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Стрельба ракетой "Калибр-НК" на корабле "Дагестан"
Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК" на корабле "Дагестан".
Источник: ТАСС/Дмитрий Рогулин

За действиями моряков наблюдал командующий войсками ЮВО Александр Дворников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Ракетные корабли Каспийской флотилии нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника на острове Чечень в Каспийском море.

Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению ракетами важных объектов условного противника на острове Чечень в ходе двустороннего командно- штабного учения",- отметил Астафьев.

Он уточнил, что две крылатые ракеты "Калибр-НК", пролетев около 100 морских миль (180 километров) успешно поразили мишени, выполненные в виде зданий размерами 10 на 10 метров. За действиями моряков наблюдал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

06.10.2018
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