Корабли Каспийской флотилии поразили на учениях цели условного противника "Калибрами"

Стрельба высокоточным оружием из ракетного комплекса "Калибр-НК" на корабле "Дагестан".

За действиями моряков наблюдал командующий войсками ЮВО Александр Дворников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Ракетные корабли Каспийской флотилии нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника на острове Чечень в Каспийском море.

Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению ракетами важных объектов условного противника на острове Чечень в ходе двустороннего командно- штабного учения",- отметил Астафьев.

Он уточнил, что две крылатые ракеты "Калибр-НК", пролетев около 100 морских миль (180 километров) успешно поразили мишени, выполненные в виде зданий размерами 10 на 10 метров. За действиями моряков наблюдал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.