В Дагестане на учениях применили тактику огневого вала из 150 артиллерийских систем

В учениях задействованы до 7 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Более тысячи артиллеристов и десятки артсистем создали огневой вал фронтом около 500 метров на учениях на дагестанском полигоне Дальний, обеспечив победу наступающим подразделениям.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"150 артсистем в ходе батальонных тактических учений создали перед фронтом наступающих войск сплошную полукилометровую огневую завесу",- отметили в пресс-службе.

"Огневой вал" был создан силами шести гаубичных дивизионов, дивизионов реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Мста-С" и минометных батарей, - отметили в пресс-службе. Артиллеристы поразили более 150 целей условного противника и обеспечили быстрый прорыв позиций обороняющихся.

Огневой вал - артиллерийский тактический прием, используемый при непосредственной огневой поддержке наступающих войск.

Перед фронтом атакующих частей создается и поддерживается линия сплошной огневой завесы из разрывов артиллерийских снарядов, которая последовательно смещается вперед по мере развития наступления.

В учениях задействованы до 7 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники.