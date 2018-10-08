Войти
08.10.2018
ТАСС

В Дагестане на учениях применили тактику огневого вала из 150 артиллерийских систем

185
0
0
РСЗО БМ-21
РСЗО БМ-21.
Источник: © Артур Лебедев/ТАСС

В учениях задействованы до 7 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Более тысячи артиллеристов и десятки артсистем создали огневой вал фронтом около 500 метров на учениях на дагестанском полигоне Дальний, обеспечив победу наступающим подразделениям.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"150 артсистем в ходе батальонных тактических учений создали перед фронтом наступающих войск сплошную полукилометровую огневую завесу",- отметили в пресс-службе.

"Огневой вал" был создан силами шести гаубичных дивизионов, дивизионов реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Мста-С" и минометных батарей, - отметили в пресс-службе. Артиллеристы поразили более 150 целей условного противника и обеспечили быстрый прорыв позиций обороняющихся.

Огневой вал - артиллерийский тактический прием, используемый при непосредственной огневой поддержке наступающих войск.

Перед фронтом атакующих частей создается и поддерживается линия сплошной огневой завесы из разрывов артиллерийских снарядов, которая последовательно смещается вперед по мере развития наступления.

В учениях задействованы до 7 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники.

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
9А52-2 Смерч
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.09.2016
В ЮВО завершились учения артиллеристов и военнослужащих ракетных войск
17.11.2015
Залп по черным знаменам
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
30.11.2011
Чем оснащен забытый род войск
22.07.2010
В Жуковском, по четным годам...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков