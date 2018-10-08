Боевую машину пехоты "Бумеранг" могут вооружить "Кинжалом"

В пресс-службе "Военно-промышленной компании" сообщили, что по грузоподъемности и энерговооруженности машина обеспечивает установку боевого модуля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Боевую машину пехоты (БМП) на колесной платформе "Бумеранг" могут вооружить модулем "Кинжал" с 57-мм пушкой и ракетами "Атака", сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика платформы - "Военно-промышленной компании".

"По грузоподъемности и энерговооруженности "Бумеранг" обеспечивает установку боевого модуля "Кинжал", - сказали в ВПК, отвечая на соответствующий вопрос.

Платформа "Бумеранга", добавили в ВПК, позволяет быстро создавать разные версии. По словам представителя компании, вполне вероятно, что заказчик посчитает целесообразным иметь в строю боевые машины на платформе "Бумеранг" и с другими боевыми модулями.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК. На ее основе была создана одноименная БМП, впервые показанная в 2015 году публике на Параде Победы. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет". Поставки БМП в войска ожидаются в 2019 году.

Дистанционно управляемый модуль "Кинжал" с 57-мм пушкой и противотанковыми ракетами "Атака" сейчас устанавливается на боевую машину пехоты Т-15 "Армата". Образец этой БМП с "Кинжалом" (оба изделия созданы "Уралвагонзаводом", входящим в ГК "Ростех") был впервые показан на форуме "Армия-2018".