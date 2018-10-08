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08.10.2018
ТАСС

Российский университет спецназа в Чечне планирует принять иностранных военных в 2019 году

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Cтроящийся Международный центр сил специального назначения в Гудермесе
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Куратор университета Даниил Мартынов сообщил, что сейчас в нем работают 45 инструкторов по разным направлениям

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Российский университет спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика) планирует принять для подготовки иностранных военных в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку и куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

"С иностранцами мы будем работать, именно с военными, в следующем году. У нас в планах уже есть такое", - сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что для Российского университета спецназа главная задача - повысить уровень подготовки российских спецподразделений. "Наш центр международный, и он уже сегодня готов принимать иностранцев, дружественные нам страны. Но в первую очередь этот центр для наших российских спецподразделений", - сообщил собеседник агентства.

Мартынов добавил, что в университете работают 45 инструкторов по разным направлениям, планируется увеличить штат. "У нас очень серьезный отбор, серьезный конкурс, все, кто у нас работает и с военными, и с гражданскими, - это дипломированные специалисты, каждый из них дополнительно получил высшее педагогическое образование, чтобы профессионально преподавать в нашем центре. Кроме того, у многих очень серьезный боевой опыт, все являются офицерами спецподразделений. Они дополнительно готовились по спецпрограмме, которую мы разработали совместно с Российским государственным университетом физической культуры и спорта в Москве", - пояснил Мартынов.

По его словам, в Гудермесе готовили сборную России для выступления на чемпионате мира среди силовых спецподразделений. "Чемпионат мира проводился в Иордании, и мы стали чемпионами мира", - добавил он.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 гектаров в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления центра будут доступны туристам и жителям Чечни. Планируется, что объект заработает в полную мощность до конца 2019 года.

06.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Дания
Иордания
Россия
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