Минобороны создаст еще две научно-производственные роты

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский уточнил, что две такие роты уже существуют

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское военное ведомство создаст две новые научно-производственные роты в дополнение к двум уже имеющимся, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Две научно-производственные роты уже созданы, еще две планируем создать. Для продолжения тех внедрений, которые создаются нашими научными подразделениями. В первую очередь, чтобы закрепить молодых людей на предприятиях ОПК. Непосредственно работая на данных предприятиях, они проводят свои научные изыскания и разработки <...> Это оружейники и судостроители", - сказал Бурдинский.

По его словам, в научно-производственные роты отбирались призывники, у которых есть склонности к рационализаторским решениям, техническим и прикладным наукам.