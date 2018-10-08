Количество уклонистов от призыва в России сократилось вдвое с 2016 года

По информации военного ведомства, сейчас их насчитывается 1,6 тыс. человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Количество уклонистов от призыва на воинскую службу в России за два года сократилось в два раза, в настоящее время их общая численность оценивается в 1,6 тыс. человек. Об этом рассказал в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"За два года, с 2016, вдвое уменьшилось количество граждан, которые уклоняются. Сейчас это 1,6 тыс. человек", - сообщил Бурдинский. Он отметил, что резкое сокращение числа уклонистов свидетельствует о кардинальном изменении отношения молодежи к военной службе.

При этом, по его словам, в этом году задание по призыву на осенний период уменьшилось. "У нас этой осенью по заданию - 132,5 тыс. человек, весной этого года - 128 тыс. человек, а осенью 2017 года - 134 тыс.", - сказал генерал-лейтенант.

Бурдинский также рассказал о ходе этой призывной компании. "С начала призыва, 1 октября, работают призывные комиссии. Более 28 тыс. людей уже вызвано для прохождения мероприятий. Для 13 тыс. уже вынесены решения о прохождении военной службы. 15 октября у нас начинаются отправки в места службы".