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08.10.2018
Lenta.ru

Британские кибервойска вознамерились оставить Кремль без электроэнергии

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник: Alastair Grant / Reuters

Военное командование Великобритании заявило о готовности провести кибератаку против России и оставить Москву без электроэнергии. Такой сценарий будет осуществлен в случае нападения на одну из западных стран. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в службах безопасности королевства.

По его словам, британские чиновники "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, в том числе способность выключать свет в Кремле". Он отмечает, что правительство пойдет на этот шаг, поскольку Соединенному Королевству не достает оборонных ресурсов.

Британцы собираются активно противостоять агрессии Москвы в киберпространстве, если президент России Владимир Путин решится на захват островов в Эстонии для проверки готовности НАТО соблюдать пятую статью устава (вооруженное нападение на одну страну блока рассматривается как атака на весь блок — прим. "Ленты.ру"), совершит военное вторжение в Ливию или нападет на британские войска, используя нерегулярные вооруженные формирования.

Газета добавляет, что в эти выходные в Омане проходят учения пяти с половиной тысяч британских военнослужащих. Они готовятся к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны.

Ранее в октябре глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил российскую военную разведку ГРУ в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них. В конце сентября Великобритания объявила о создании киберотряда для сдерживания России. До этого о готовности противостоять России заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

07.10.2018
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Великобритания
Ливия
Оман
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Эстония
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Путин Владимир
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Военные учения
Кибербезопасность
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