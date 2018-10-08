Россия приступила к формированию новой Госпрограммы вооружений

Правительство скорректирует свою политику, направленную на подготовку кадров для ОПК

Законной основой стратегического развития Вооруженных сил России является Государственная программа вооружений (ГПВ), которая утверждается президентом РФ и считается главным долгосрочным документом, охватывающим 10-летний период. С начала текущего года начала действовать ее новая версия, рассчитанная до 2027 года и предусматривающая финансирование разработок и производства вооружений на сумму до 19 трлн руб. К тому же президент страны Владимир Путин уже заявил на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ 19 сентября 2018 года о начале формирования очередной перспективной ГПВ до 2033 года.

Подготовка к новой Госпрограмме вооружений РФ на 10-летний период (которую примут в 2023 году) будет проводиться параллельно с выполнением действующей в настоящее время госпрограммы. В задачи ГПВ 2018-2027 годов входит создание перспективных образцов вооружения и военной техники (ВВТ) с учетом современных тенденций развития армий мира, а также на основе опыта боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике (САР). По словам главы государства, в результате реализации этой программы в войска должны поступить новейшие образцы вооружений, среди которых – ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе "Армата", а также – зенитная ракетная система С-500 и подводная лодка проекта 677.

"Между тем нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения и техники на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия", – подчеркнул президент. Многое зависит и от возможностей самих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Новая ГПВ на десятилетний период до 2033 года, начиная с 2024 года, будет призвана продолжить модернизацию военной техники и превзойти уже созданные образцы.

Вопрос ценообразования в ОПК и его совершенствование является одним из важнейших условий дальнейшего стабильного развития, и на заседании ВПК ему было уделено большое внимание. В перспективе, с целью экономии бюджетных средств, предусмотрено создание информационной системы, которая будет в автоматическом режиме сравнивать ценовые показатели на основные комплектующие вооружений и военной техники. Владимир Путин считает, что "нужно и дальше оптимизировать систему ценообразования. Активнее применять современные информационные, цифровые технологии, чтобы более глубоко анализировать, как формируются цены на военную продукцию, быстро выявлять проблемные точки".

Одним из важнейших вопросов является финансирование ГПВ. На предыдущую программу 2011–2020 годов было выделено 20 трлн руб., на действующую в настоящее время программу планируется потратить на 1 трлн меньше, также следует принимать во внимание, что с учетом инфляции эта сумма еще более уменьшается. Чтобы избежать номинального сокращения расходов на оборону возможно дополнительное выделение ассигнований. Вице-премьер Юрий Борисов после совещания Военно-промышленной комиссии заявил, что расходы по основному разделу оборонного бюджета на закупку и разработку вооружений в ближайшие годы будут стабильными.

Особенностью формирования ГПВ можно считать сложность расчетов с учетом макропрогнозов на основе анализа экономики страны и оценки возможных угроз национальной безопасности. Действующая в настоящее время ГПВ должна была быть подписана в 2016 году, но из-за событий 2014 года, непредвиденного падения цен на нефть и скачков валюты, финансово-экономический блок не смог выдать точный макроэкономический прогноз и президент России утвердил ее только на рубеже 2017–2018 годов.

Одним из важнейших макроэкономических показателей является валовой внутренний продукт – ВВП, абсолютный прирост которого показывает, есть ли экономический рост в стране. В этом году рост экономики РФ прогнозируется на уровне 1,8%, а в 2019-м ожидается его замедление до 1,3% и предполагается повышение инфляции до 4,3% вместо прогнозируемых на 2018 год 3,4%.

В дальнейшем, по информации Минэкономразвития, "начиная с 2020 года восстановление экономического роста будет основываться на результатах реализуемых реформ и успешной реализации нацпроектов" и инфляция может составить 3,8–4%, после кратковременного скачка до 5%, из-за изменения налога на добавленную стоимость, НДС, до 20% вместо нынешних 18%. При этом повышение ставки НДС с января 2019 года увеличит доходы в ВВП. "Максимально осторожный" прогноз предполагает умеренное ухудшение внешних условий с плавным снижением цен на нефть и постепенным снижением курса доллара до 68 руб. к 2024 году. Все это будет учитываться при подготовке перспективной ГПВ, не исключая риски от введения антироссийских санкций и других механизмов по экономической и политической изоляции России.

Совершенствование вооружений и создание новых образцов ВВТ напрямую связано с существующим творческим конструкторским потенциалом. И в стране, по мнению Юрия Борисова, "полностью состав генеральных конструкторов сформирован, эффективность этого аппарата доказала практика, у них достаточно широкие полномочия, и они несут персональную ответственность за выполнение своих обязательств".

Одним из вопросов на обсуждении комиссии был вопрос подготовки кадров для предприятий ОПК России. "Важно и дальше продолжать работу в этом направлении, привлекать на оборонные предприятия талантливых профессионалов, создавать для них достойные условия для работы и жизни", – подчеркнул Владимир Путин.

Для обеспечения кадровым составом по инициативе Министерства обороны созданы научные и научно-производственные роты, которые позволяют молодым людям во время службы в ВС применять квалификацию по своему основному виду деятельности.

Будет также продолжена военная подготовка при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования. "Система военного обучения студентов, ее совершенствование и дальнейшее развитие по-прежнему остается в центре нашего внимания", – отметил министр обороны Сергей Шойгу.

По информации министра, за последние три года созданы структурные подразделения военной подготовки при 19 высших учебных заведениях и планируется их открытие еще в шести вузах.

В следующем году число вузов, в которых будет проводиться военное обучение студентов, приблизится к 93. В Министерстве обороны развернута масштабная работа по созданию и поддержанию технополиса "ЭРА", ключевой задачей которого является поиск, развитие и внедрение передовых научных идей, разработок и прорывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также развитие научного и промышленного потенциала страны в интересах укрепления ее обороноспособности. В настоящее время уникальный специализированный научно-исследовательский комплекс в Анапе уже начал работу, в которой примут участие ведущие российские научные работники, перспективные молодые ученые, а также военнослужащие научных рот. Для реализации текущих и перспективных потребностей ВС и ОПК страны в технополисе отбираются лучшие научно-технические проекты различной направленности и привлекаются наиболее опытные военные специалисты во взаимодействии с ведущими предприятиями отечественного ОПК.

Привлечение квалифицированных кадров, повышение научного потенциала будут способствовать развитию экономики и укреплению обороноспособности государства, что позволит обеспечить основу для прогресса в создании новейших вооружений и выполнении самых амбициозных ГПВ.