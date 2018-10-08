Флот НАТО ворвался в Русскую Арктику

В России август уже давно ассоциируется с разного рода катаклизмами и трагедиями. Но на этот раз вслед за августовским обвалом рубля последовал сентябрьский «сюрприз»: впервые по Севморпути – стратегической дороге, ведущей в самое сердце Русской Арктики, – прошло вспомогательное судно ВМС одной из зарубежных стран.

Не видите в этом трагедии? А зря. Дело в том, что судно это принадлежит ВМС Франции – члену весьма недружелюбно настроенного к России блока НАТО. А действия любого из членов этого альянса отвечают интересам и всех остальных его «соучастников», включая США. Так что вскоре Пентагон получит полный отчет об арктическом «путешествии» судна под французским флагом. А, может, и уже получил.

Кто же стал нарушителем холодного безмолвия Русской Арктики? Это вспомогательное судно ВМС Франции «Рона» (A603 Rhone), которое 1 сентября с.г. вышло из норвежского Тромсё, после чего, преодолев за две недели Севморпуть, форсировало Берингов пролив и 17 сентября вошло в гавань военно-морской базы Датч-Харбор на Алеутских островах, перейдя, таким образом, в зону ответственности 3-го оперативного флота ВМС США. Последний, кстати, в этом году отмечает 75 лет со дня своего создания.

«Рона» – второе и на сегодня самое новое судно типа «Луара» (Loire), построенное для французского флота. Головное судно – А602 «Луара» – французские ВМС приняли от подрядчика 22 марта 2018 г., а «Рону» они получили в июле. Остальные два судна – А604 «Сена» (Seine) и А605 «Гаронна» (Garonne) – передадут в начале 2019 года. «Луара» и «Сена» будут базироваться на ВМБ Тулон, а «Рона» и «Гаронна» – на ВМБ Брест. Строит эту серию компания Kership – совместное предприятие, созданное в 2013 году компаниями Piriou и Naval Group (бывшая DCNS).

ВМС Франции классифицируют данные суда как «batiment de soutien et d'assistance hauturier» (BSAH), что дословно можно перевести с французского как «плавбаза поддержки и обеспечения действий в открытом море». Фактически же «Луара» и ее систер-шипы являются многоцелевыми судами, предназначенными для решения в интересах флота широкого круга задач в дальней морской и океанской зонах.

«Превосходная совместная работа подрядчика и заказчика предоставили ВМС Франции возможность получить в свое распоряжение уникальное и универсальное средство, настоящий морской «внедорожник 4х4», который позволит решать очень широкий спектр задач по оказанию поддержки нашим войскам, обеспечению безопасности на море и решению полицейских задач», – заявил по случаю передачи «Луары» президент компании Kership Венсан Фожур.

Суда данного типа имеют полное водоизмещение около 2600 т, длину 70,3 м, ширину 15,8 м и осадку 5,0 м. Они способны развивать ход до 14 узлов и совершать автономное плавание продолжительностью до 30 суток. Особо необходимо отметить, что корпус и надстройка у судов – из стальных сплавов, что существенно повышает прочность и взрывопожаробезопасность: наученные горьким опытом Фолклендской войны, моряки быстро охладели к широкому применению алюминиево-магниевых сплавов.

Экипаж судна – 17 человек, плюс имеются места для 12 «пассажиров». Кто будет играть роль последних – зависит от характера миссии. В частности, в официальных источниках указывается, что суда типа «Луара» могут «брать на борт водолазов, перевозить вооружение и амуницию, обеспечивать действия боевых надводных кораблей и подводных лодок, выполнять буксировку подводных антенн». В распоряжении экипажа и «пассажиров» – 8-метровый катер и несколько жестко-корпусных надувных лодок (RHIB). Имеется палубный кран для погрузки и выгрузки контейнеров и иных грузов.

Как видим, это далеко не такие уж и безобидные «вспомогательные суда», как может показаться из их названия. Они действительно способны решать исключительно широкий круг задач в интересах как французского флота, так и Объединенных ВМС НАТО.

И что же забыл этот натовский «морской внедорожник» в нашей Арктике?

Террористов тут нет, они все больше как-то южные страны предпочитают. По крайней мере, пока.

Коммерческая привлекательность Севморпути еще не получила всемирное признание: широко разрекламированное таяние льдов не состоялось (а, может, и не состоится вовсе) и суровый климат постоянно дает о себе знать. Так, в конце сентября с.г. представитель компании Maersk, крупнейшего в мире контейнерного перевозчика, комментируя переход по Севморпути одного из своих судов, указал: «Мы рады приветствовать экипаж и исправное судно после такого необычного путешествия. В настоящий момент мы не рассматриваем Севморпуть в качестве коммерчески оправданной альтернативы другим маршрутам». В чем причина скепсиса? Да просто во время перехода из-за тяжелых условий контейнеровозу Venta Maersk потребовалась помощь ледокола. И это в августе-сентябре! А что будет в декабре или январе?

Впрочем, что французская «Рона», которую, по данным российских источников, тоже на всем маршруте следования сопровождал наш ледокол (французские СМИ, правда, это отрицают), забыла в этом суровом месте – специалистам очень даже понятно. Вот и командир «Роны» капитэн дё фрегат (капитан 2 ранга) Филипп Ген не скрывает истинной цели: «Целью похода было развитие наших знаний об этом регионе, стратегическое значение которого постоянно возрастает. Арктическая зона охватывает площадь почти в 40 раз больше, чем территория Франции, и обладает большими запасами минералов и углеводородов», – приводит его слова ТАСС.

Хотя и это, конечно, не все: не только минералы и углеводороды притягивают взгляды французских и натовских адмиралов. На языке военных это называется «изучение района будущих боевых действий» и «ведение различных видов разведки». Ну и зачем пустили тогда «Рону» на Севморпуть? Шла бы она себе в… Суэцкий или Панамский канал. Там тоже есть минералы и углеводороды.

Судя по всему, печальный опыт Иосифа Сталина, пропустившего в 1940 году через Севморпуть немецкий рейдер «Комета» (Komet), у нас прочно забыт. Напомним: предоставив «союзнику Адольфу» уникальную возможность скрытно перебросить в Тихий океан для нарушения коммуникаций англо-американских союзников один из новейших вспомогательных крейсеров, «дядюшка Джо» и не предполагал, что немецкие моряки «бесчестно» будут по дороге еще и вести разведку Советской Арктики в интересах последующих действий здесь своих подлодок и «карманных» линкоров, немало попортивших кровь нашему Северному флоту в годы Великой Отечественной.

Как бы не прогадать в очередной раз с помощью очередным «союзникам», чьи генералы уже завтра, порвав страну танковыми клиньями, будут с восторгом разглядывать в полевые бинокли Московский Кремль, предвкушая скорый парад победителей на Красной площади. Парад Победы – нашей победы, разумеется, – на главной площади страны, конечно, состоится, и к мавзолею снова будут брошены знамена и штандарты поверженных вражеских армий. Но какой ценой будет добыта очередная победа? Может, стоит думать об этом заранее, и не будить лихо, пока оно тихо?

Владимир Щербаков

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения»