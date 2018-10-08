Финляндия верит: "России понравятся учения НАТО"

Как в Финляндии связали учения НАТО и стабильные отношения с Россией‍

Фактором стабильности в отношениях между Россией и НАТО могут стать учения альянса "Единый трезубец - 2018", направленные на симулирование отражения нападения на одну из стран НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Финляндии Юсси Ниинистё. Он также посчитал, что данные маневры не будут беспокоить российскую сторону.

Учения НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец - 2018"), которые призваны симулировать отражение нападения на одну из стран альянса, могут стать фактором стабильности в отношениях с Россией, считает глава Минобороны Финляндии Юсси Ниинистё.

"Не думаю, что эти учения будут беспокоить Россию, наоборот, они посылают мощный сигнал о том, что НАТО - оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну", - цитирует его газета "Илталехти".

Он также посчитал, что учения могут стать, скорее, стабилизирующим фактором в международных отношениях.

"И хорошо, что Финляндия сможет принять в них участие вместе со своими партнерами", - констатировал министр, отметив, что учения, по его мнению, "не усилят напряженность между западными странами и РФ".

Стратегические учения НАТО "Единый трезубец - 2018" пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них будут участвовать все виды вооруженных сил, более 40 тыс. военных, до 10 тыс. транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 31 страны. На учениях будут как как входящие в альянс государства, так и его партнеры, в частности, Финляндия и Швеция. Эти маневры станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет. Согласно плану мероприятия, по его окончании военных и технику отправят на родину до конца декабря.

На учения пригласили также и наблюдателей из разных стран, в том числе и из России, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Все страны получили приглашения направить своих наблюдателей, в том числе и Россия", - отметил он.

По словам премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, за маневрами будет следить весь мир, и другие государства, которые не принимают в них участие, захотят узнать, что конкретно происходит на учениях альянса.

В то же время она явно опасается за безопасность проведения маневров, угрозу которой, по ее мнению, может представлять собой Россия. Сульберг считает, что российская сторона якобы может совершить кибератаку во время учений.

"Мы должны принимать во внимание то, что Россия или любая другая страна могут захотеть испытать нас, используя фейковые новости или кибератаки во время осенних учений НАТО", - подчеркнула норвежский премьер.

Российская сторона, в свою очередь, прокомментировала проведение "Единого трезубца - 2018". Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ, представитель РФ в Арктическом совете Владимир Барбин, активность сил НАТО в непосредственной близости от границы России вынуждает ее ответить дипломатическими и военными мерами.

В настоящее время, заметил он, альянс стремится участвовать в делах Арктического региона, в том числе, наращивает военное присутствие рядом с территорией России.

"В июле 2018 года достигнута договоренность о формировании нового командования объединенных вооруженных сил НАТО со штаб-квартирой на Норфолке, штат Вирджиния, в чьей компетенции будет находиться весь комплекс вопросов по защите коммуникаций в арктико-атлантической зоне", - отметил Барбин.

Он также уточнил, что на боевое дежурство вновь заступит расформированный после окончания "холодной войны" второй флот США, соединения которого базируются в основном в Северной Атлантике.

По мнению посла, все эти факторы должны быть учтены. К тому же, он считает, что нужно подготавливать "необходимые ответы: как дипломатические, так и военные". При этом Россия, подчеркнул он, настроена на ведение переговоров, чтобы решить спорные вопросы и обеспечить "мир и стабильность в Арктике через развитие международного сотрудничества".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на одном из выступлений тоже заявила об антироссийской направленности учений НАТО в Норвегии.

"Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность", - уверена она.

В последние годы Москва довольно часто заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Российская сторона не единожды выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия ни для кого не представляет угрозы, но действия, потенциально опасные для ее интересов, она без внимания не оставит.

Он подчеркнул, что "сдерживанием российской агрессии" Североатлантический альянс называет расширение своей инициативы. В НАТО решительно заявляют, что военная активность вблизи границ России не представляет для нее никакой угрозы.

Как отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, действия альянса в Восточной Европе являются "оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам". Она также указала, что они не представляют опасности для России.

Лидия Мисник