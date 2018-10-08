"300 уязвимостей" ВПК: Трамп поручил "залатать дыры"

Пентагон рассказал Трампу о 300 уязвимостях ВПК

Американские аналитики выявили около 300 уязвимостей в структуре оборонной промышленности Соединенных Штатов. Об этом говорится в докладе заместителя главы Пентагона Патрика Шанахана. Документ был представлен президенту США Дональду Трампу. Администрация главы государства уже сообщила, что секретарям Трампа по обороне, торговле и энергетике даны поручения устранить "дыры" в американском ВПК.

Президент США Дональд Трамп получил от заместителя министра обороны Патрика Шанахана отчет: "Оценка и способы укрепления оборонной промышленности Соединенных Штатов".

"Этот исторический доклад является кульминацией самой всесторонней оценки оборонной производственной базы в американской истории. Впервые после президента Эйзенхауэра глава государства непосредственно занялся защитой оборонной промышленной и всех цепочек поставок, которые необходимы для поддержания нашей экономической и национальной безопасности", - говорится в сообщении Белого дома.

В результате изучения доклада президент дал распоряжения своим секретарям по обороне, торговле и энергетике предпринять действия по устранению почти 300 выявленных уязвимостей.

"Администрация Трампа проводит агрессивную повестку дня для восстановления наших вооруженных сил за счет увеличения расходов на оборону и инициатив по модернизации и принятия других решительных мер по возрождению американского производства.

Мы ликвидируем обременительные законы, осуществляем исторические сокращения налогов, разрываем несправедливые торговые сделки и многое другое", - резюмируется коммюнике.

Российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что недавно американцы возродили 2-й флот Военно-морских сил США, призванный сдерживать Россию в Северной Атлантике, и указал, что Москва помогает Вашингтону в укреплении американского ВПК, передает ФАН.

"Возрождение Атлантического флота США обязано стремительному развитию российских военно-морских сил. И я думаю, что американский ВПК должен сказать нам спасибо за немереные военные бюджеты, которые руководство США тратит на противостояние "российской угрозе". А нам льстят такие оценки американских профессиональных военных моряков", - пояснил специалист.

Принятый в августе военный бюджет Соединенных Штатов закрепляет курс Вашингтона на доминирование в мире посредством силы, пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подписанный президентом США закон о предельных расходах на национальную оборону в финансовом 2019 году по сути фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы", - сказала дипломат.

Военный бюджет США составил $716 млрд, передает НСН. Принятие этого документа решает, в том числе и внутренние проблемы страны, детализировал политолог Александр Асафов.

"Это способ решить сразу несколько задач. Увеличение бюджета на оборону - не только попытка укрепить собственные позиции, но и, к примеру, увеличить количество рабочих мест. Деньги также будут вливаться в новые изобретения, которые, по мнению американцев, помогут стране остаться лидером по продаже вооружений. По мнению Трампа, эти средства должны дать своего рода импульс внутренней экономике государства", - подчеркнул аналитик.

Поведение нынешнего президента США Дональда Трампа он сравнил с действиями Герберта Гувера - главы Белого дома в годы "Великой депрессии".

"Действия Трампа во многом похожи на действия Гувера. Тогда, во время "Великой депрессии", он тоже решал внутренние проблемы с помощью оборонного заказа.

Поэтому и сейчас, я считаю, это в первую очередь экономическое решение. Но, безусловно, "накачивание мускулов" имеет своей целью и военно-политическую экспансию, так как Соединенным Штатам необходимо закрепить военное превосходство, чтобы в дальнейшем не применять боевую мощь для разрешения конфликтов, а просто о ней говорить - и тем самым диктовать политическую волю своим союзникам и противникам", - резюмировал эксперт.

В феврале нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не драматизируют ситуацию угрозами американской стороны ввести санкции в отношении российского ВПК и будут бороться с недобросовестной конкуренцией США на рынке вооружений.

"Все нормально. Безусловно, мы пытаемся хеджировать риски, которые возникают в связи с проявлениями нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества и торговли специальным имуществом в международном масштабе", - сказал представитель Кремля.

А тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в коллегии Военно-промышленной комиссии России создан оперативный штаб для развития оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций.

Рафаэль Фахрутдинов