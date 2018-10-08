"Не будем платить за безопасность": Эр-Рияд ответил Трампу

Саудовский принц опроверг слова Трампа о его зависимости от США

Саудовская Аравия "не будет ничего платить американской стороне взамен безопасности" своего правящего режима, указал саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Так он ответил на заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Вашингтоном защиты Аль Сауду и его власти.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд ответил на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Эр-Рияд должен платить Вашингтону за безопасность правящего режима.

Аравийский принц в интервью американскому информационному агентству Bloomberg заявил, что Эр-Рияд "не будет ничего платить взамен безопасности" американской стороне. Он подчеркнул, что все поставленное Штатами оружие было оплачено и не досталось стране бесплатно, передает ФАН.

Салман Аль Сауд также напомнил, что ранее Саудовская Аравия закупала оружие у других стран. Однако, после того, как президентом США стал Трамп, в Эр-Рияде было принято решение еще на десять лет оснастить армию американским вооружением, закупив 60% в США, а 40% произвести в королевстве с использованием американских технологий.

Общая цена контракта оценивается примерно в $400 млрд. Принц также добавил, что производство части вооружений в Саудовской Аравии позволило создать рабочие места в обеих странах, и это хорошо сказалось на экономиках партнеров.

Также 6 октября стало известно, что Госдепартамент США в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на сумму в $69,7 млрд.

Крупнейшим стал контракт с Саудовской на поставку американских противоракетных комплексов подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD на сумму $15 млрд.

В августе нынешнего года сообщалось, что коалиция стран во главе с Саудовской Аравией, активную поддержку которой оказывают США, пошла на соглашение с террористической организацией "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (организация запрещена в России) (АКАП, является частью террористической группировки "Аль-Каида" - запрещена в России).

Об этом писало информационное агентство Associated Press со ссылкой на официальные лица Йемена, включая офицеров служб безопасности, командиров отрядов ополчения, представителей племен, выступающих в качестве посредников, и на самих членов "Аль-Каиды".

По информации агентства, входящие в аравийскую коалицию государства - союзники США, такие как Объединенные Арабские Эмираты, платят боевикам "Аль-Каиды" за то, чтобы те отступили без боя из удерживаемых ими населенных пунктов, районов и без сопротивления отошли с оборудованных рубежей обороны.

При этом действующие при поддержке Эр-Рияда и его союзников формирования аравийского ополчения принимают в свои ряды бывших боевиков АКАП. Подобные сделки и компромиссы позволяют йеменскому филиалу "Аль-Каиды" сохранять свою боеспособность, полагает AP. По данным агентства, спецслужбы и военные США в курсе этих негласных договоренностей.

В мае Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сообщил, что, по данным за 2017 год, Саудовская Аравия обогнала Россию в размере выделенных средств на военный бюджет - доля страны составила 4% от общемировых военных расходов, тогда как российское государство занимало 3,8% от общего показателя.

При этом сам Эр-Рияд не только приобретает и активно производит оружие, но и мешает другим это делать. Так, прошедшим летом Саудовская Аравия пригрозила применить силу против Катара в том случае, если он все же решит приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

По сообщению французской газеты Le Monde, саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отправил послание в Париж. В нем политик просил французского лидера Эммануэля Макрона оказать давление на Катар, чтобы избежать приобретения им российских комплексов С-400.

О возможности совершения такой покупки ранее заявлял посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя.

В письме, направленном в Елисейский дворец, монарх выразил сильнейшую обеспокоенность переговорами между Дохой и Москвой. Король высказал уверенность в том, что размещение С-400 на территории Катара повлияет на безопасность воздушного пространства Саудовской Аравии и увеличит риск эскалации напряженности в регионе.

При этом, примечательно, что интерес к российским С-400 питала и сама Саудовская Аравия. Так, в мае прошлого года после продолжительных переговоров Эр-Рияд заключил с Москвой контракт на поставку зенитных комплексов.

Ранее бывший начальник подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко рассказал, каким государствам выгодно снабжать оружием и финансами террористов, передает НСН.

"Эти поставки выгодны тем государствам, кто хотел бы, чтобы Россия завязла в Сирии и потерпела там полный провал. Это, прежде всего, Саудовская Аравия, США и все, кто идет в кильватере с ними. Даже беспилотники, которые атаковали нашу базу, и те состоят из компонентов, которые поставлялись именно из этих стран Запада. Они и самих боевиков финансировали, и оружие поставляли. И сейчас это делают", - подчеркнул эксперт.

Рафаэль Фахрутдинов